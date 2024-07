Nekem szerződésem van, megbecsülnek, én már tudom, mi lesz a feladatom, de majd kommunikálják, nem az én dolgom ezt elmondani. Szeptembertől megyek majd vissza Berlinbe. Palkó és Márton jól érzi magát a Herthánál. Palkó, noha voltak nagyon jó ajánlatai, mindenképpen haza akart menni. Én erről nem is tudtam, ez a háttérben alakult így. Marci jól érzi magát a városban, magyar barátnője van, szép élete. Egyre több megkeresése van, tavaly konkrét ajánlatok is akadtak, ő maradni akart, de hogy most mit tesz majd, nem tudom. Nem szólok bele ezekbe, a lényeg, hogy ott, ahol vannak, jól érezzék magukat