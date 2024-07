OROSZLÁN

A Vénusz ma belép a jegyedbe. A most következő időszakban azt tapasztalhatod majd, hogy mindenki a te társaságodat keresi. Nagyon vonzó és népszerű leszel. A pénzügyekben is bőséget hoz ez a periódus, hiszen a Vénusz nemcsak a szerelem, hanem a pénz és a kis szerencse bolygója is.