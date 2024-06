Paluska Zoltán, a kondorosi Legendák Földje Közhasznú Alapítvány egyik alapítója elmondta, legendás futballistákat adott az ország a világnak Puskás Öcsitől Nyilasi Tiborig vagy Détári Lajosig.

Paluska Zoltán is nagy várakozással tekint az Eb-re /Fotó: Tóth Nikolett/

– Gyermekeink már Szoboszlai Dominikért vagy Sallai Rolandért rajonganak, de velük tartunk mi is, szurkolunk a csapatnak, hogy minél tovább jusson az Európa-bajnokságon – ecsetelte Paluska Zoltán. – Ott voltunk az Izrael elleni, felkészülési meccsen is az egész családdal. Jött a feleségem, Erika, a lányunk, Bogi, a fiunk Boti és Bogi barátja, Dominik is, aki a Kondoros (KOTE) csapatában játszik. Botinak a legnagyobb élmény a győzelem mellett az volt, hogy megkapta Szoboszlai Dominiktől a bemelegítő mezét.

Paluska Zoltán kitért arra, Kondoroson számos helyen lehet majd kivetítőn is nézni az Eb-meccseket, ők a Fehérliliom Népfőiskolán szurkolnak majd a többiekkel együtt a magyarokért.

– Otthon a zöld gyep mellől is követhetjük a történéseket, ugyanis a kondorosi futballpálya mögött lakunk – emelte ki Paluska Zoltán. – Itt igazából a mi Dominikunknak, a tévén keresztül pedig Szoboszlainak szurkolhatunk. Szerintem Marco Rossi szövetségi kapitány két dologban biztosan új színt hozott a magyar futballba. Nem tesz be a válogatottba csak azért egy-két játékost, hogy a külföldi menedzserek felfigyeljenek rájuk, érdeklődjenek irántuk. Ezzel összefüggésben, olyan keretet alakított ki, akiknél a csapategység, a harci szellem a meghatározó.

Melczer Mária Ágnes, a békéscsabai Isteni Gondviselés Gyógyszertára tulajdonosa elmondta, édesapja oltotta bele még gyermekként a futball szeretetét.

– Fradi-drukker volt édesapám, vitt magával Pestre, rengeteg meccsen szurkoltam vele együtt – ecsetelte Melczer Mária Ágnes. – Nem feledve a békéscsabai Előrét sem, a klubnak a mai napig támogatója vagyok.

És hogy mit vár a gyógyszerész az Eb-től? Ahogy fogalmazott, reméli, nem nő meg rohamosan a vérnyomáscsökkentő-gyógyszerek felírása, vagyis idegeskedés nélkül továbbjutunk a csoportunkból.

– A németek házigazdaként esélyesek, nekünk szerintem a svájci és a skót válogatottal szemben kell kivívnunk a továbbjutást – mondta Melczer Mária Ágnes. – A svájciak inkább síeljenek, mert abban a legjobbak, a futballt hagyják meg nekünk. A skótok pedig fukarkodjanak a gólokkal, főként ellenünk.