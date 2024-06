Svájc–Németország 1–1

Előzetesen kényelmes döntetlent vártam, hiszen az az eredmény mindkét csapatnak továbbjutást ért. Ez a tipp bejött, ugyanakkor a korai svájci gól felülírta ezt a várakozást, mivel a németeknek nagyon kellett kapaszkodniuk, hogy mentsék a menthetőt. Főleg a második félidőben helyezték komoly nyomás alá a svájciakat, akik viszont ragyogóan kontráztak. Több lehetőségük volt a meccs lezárására is, végül azonban a ráadás percekben Füllkrug elérte a házigazdák célját.

Skócia–Magyarország 0–1

Arra számítottunk, hogy az Izrael elleni edzőmeccsez hasonlóan, kezdettől nekirontunk a skótoknak a mielőbbi döntés végett. Rossi azonban máshogyan gondolta és kontrákra rendezte be a csapatot. Sokáig messze voltunk az ellenfél kapujától, csak az utolsó negyedóra állt be változás a játékba, viszont gólt akkor sem tudtunk szerezni. A második félidőben Varga Barnabás sérülése mintha felpaprikázta volna a mieinket. Szoboszlai játéka hatékonyabbá vált, a csereként beálló Csoboth pedig már a kapufás helyzeténél is megszerezhette volna a vezetést. A csattanó a végén mindent felülírt. Úgy vélem, hogy ezzel a három ponttal továbbjut a válogatottunk. Gyulán a Rondellánál követtük a meccset mintegy kétszáz szurkoló jelenlétében, jó volt megélni a magyarok győzelmét, Nagy veszteség viszont Varga Barnabás elvesztése!