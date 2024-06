Albánia–Spanyolország 0–1

A spanyolok a biztos csoportgyőzelem tudatában léphettek pályára, ennek megfelelően azok a játékosok kaptak lehetőséget, akik eddig kevesebb szerephez jutottak. Mindez nem igazán látszott meg a teljesítményükön, legfeljebb a helyzetkihasználásban maradtak el, de így is megérdemelten nyertek. Ha így folytatja az ibériai együttes, akár a trófeát is elnyerheti. Az albánoktól dicséretes volt, hogy egyáltalán eljutottak idáig, és nem maradtak pont nélkül egy ilyen erős kvartettben.



Horvátország–Olaszország 1–1

A horvátoké egy nagy öregeket felvonultató generáció, melynek vélhetően az utolsó világversenye ez. Hozzánk hasonlóan, a házuk táján is vészhelyzet volt, ennek megfelelően alaposan összekapták magukat. Az elhibázott tizenegyes után sem csüggedtek, ennek jutalmául Modrics hamarjában feledtette hibáját. Az utolsó pillanatokig tűzben és versenyben voltak a déli szomszédjaink, meglepően jól néztek ki, a végén kapott balszerencsés gól azonban nehéz helyzetbe hozta őket, nekünk viszont mondanom sem kell, hogy milyen jól jött! A fiatalításba kezdett címvédőnek sem volt mindegy az eredmény. Bár a játékban akadtak hiányosságai, egyetlen pillanatra sem adta fel, ment előre, ez a mentalitás hozta meg az utolsó percben elért egyenlítő találatot.