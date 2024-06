Románia–Ukrajna 3–0

Igazából az első félórában momentumuk sem volt a románoknak. Szervezetten védekeztek, de nem látszott, hogyan fognak eljutni az ukrán kapuig. Az átlövésből szerzett szépségdíjas gól azonban nagyban átírta a játék addigi képét, a második találat pedig, amiben Lunyin kapus ismét nagyot hibázott, el is döntötte a találkozót. Az ukránok teljesen elbizonytalanodtak, nem tudtak olyan minőségben játszani, ahogyan kellett volna. Olyan meccs volt ez, amikor a románoknak minden összejött, az ukránoknak pedig semmi.

Belgium–Szlovákia 0–1

A két gyors nagy helyzete ellenére nem éreztem elég élesnek a belga válogatottat, sokkal harcosabban és agresszívebben játszott a szlovák csapat. Ennek ellenére nagyban hozzájárult a sikeréhez, hogy Lukakunak balszerencsés napja volt, hiszen két gólját is érvénytelenítették. Adva voltak a helyzetek a belgák előtt, de nem voltak elég határozottak, sőt olykor túlságosan is körülményesen játszottak, ami most megbosszulta magát. Fizikálisan nincsenek különbségek, mindenki jó állapotban van, ilyen apróságok dönthetnek arról, hogy ki nyeri az adott mérkőzést.

Ausztria–Franciaország 0–1

Talán ez a legerősebb csoport az Eb-n. Meglepően jól teljesítettek az osztrákok, végső győzelemre is esélyes riválisukkal szemben. A franciák extra kerettel rendelkeznek, jól szervezettek, kivételes képességű játékosokkal vannak teli, mégis csak egy balszerencsés öngóllal tudtak nyerni, ami az osztrákok érdeme. Élvezetes mérkőzés volt, Ausztria előtt is adva voltak a lehetőségek, de végül kijött a nagyobb tudás. Bár a helyzeteket kihagyták a franciák, az öngól kisegítette őket.