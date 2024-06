Franciaország–Lengyelország 1–1

A franciák az első félidőben simán elvarrhatták volna a szálakat, ám dekoncentráltak voltak a lengyel kapu előtt. A büntetőből szerzett vezetés tudatában visszább vettek a tempóból, azt hitték, zsebben van a meccs. Tévedtek, a lengyel válogatott egalizált, s aztán a gallok képtelenek voltak már ritmust váltani, elúszott számukra a csoportelsőség.

Ausztria–Hollandia 3–2

Döntetlent vártam a találkozótól, be is igazolódhatott, hiszen ikszes meccs volt, talán az osztrákok hatékonyabbak, határozottabbak voltak, ezért is nyertek. Kifejezetten tudatos, rengeteg futásra épülő, agresszív stílust képviselnek a sógorok, eddig mindhárom találkozón meggyőző produkciót nyújtottak, a rutinos Ralf Rangnick keze nyoma ott van a csapaton. A hollandok középpályájáról nagyon hiányzik a de Jong, de Roon, Koopmeiners trió, és kellene egy vérbeli befejező támadó elölről. Kíváncsi leszek a további teljesítményükre.

Anglia–Szlovénia 0–0

Mint minden magyar érzelmű szurkoló, én is izgalommal tekintettem a találkozó elé, bízva az angolok győzelmében, ami ugye a magyar-válogatott továbbjutását jelentette volna. Csalatkoznom kellett, mind az eredményt, mind pedig az angol válogatott teljesítményét illetően. Előzetesen azt vártam, hogy felfelé ívelő formát mutat Southgate legénysége és végre megvillant valamit a valós tudásából, már csak a saját szurkolóik miatt is, akik nem kevés kritikával illették a háromoroszlánosok eddigi produkcióját. Lassú, ötlettelen játékot láthattunk az angoloktól, a három csoportmeccs alapján azt érzékelem, mintha a formaidőzítéssel lenne problémájuk. A szlovénoktól a várt agresszív, fegyelmezett, egymásért harcoló játékot kaptam, nekik tökéletesen megfelelt a játék képe, így unalmas, igazságos pontosztozkodás lett a találkozó vége.

Szerbia–Dánia 0–0

Nem volt magas színvonalú találkozó ez sem, talán azzal a különbséggel, hogy a szerbek a mérkőzés utolsó 10 percében láthatóan valahogy be akartak préselni egy gólt a dánok kapujába. És épp ez volt véleményem szerint a probléma: egyrészt nagyon későn ébredtek, máskülönben pedig az eredményt kizárólag brusztolással akarták elérni, mentek előre, ívelgették a labdát a kapu előterébe, ha kellett, „dűtöttek-borítottak”, de igazi gólveszélyt nem jelentettek Schmeichel kapujára. A dánok játszi könnyedséggel levédekezték a szerbek erőltetett támadásait és egyébként közelebb álltak a győzelemhez, de nem tudták kihasználni néhány lehetőségüket.