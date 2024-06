Horvátország–Albánia 2–2

A horvátok három félidőt elengedtek ebből a kontinens-bajnokságból, a szünet után viszont már úgy játszottak, ahogyan megszokhattuk tőlük, és korábban jellemezte ezt a kis országot. A hátralévő olaszok elleni mérkőzésen is a tudásuk legjavát kell nyújtaniuk a továbbjutás érdekében. Az albánok bizonyították, hogy nem érdemtelenül jutottak el idáig, de érzéseim szerint itt számukra véget is ért a torna.

Németország–Magyarország 2–0

Sajnálom, hogy a Svájc ellen nem tudtunk olyan szenvedéllyel és ritmusban futballozni, mint most. Nyilván ebbe a színvonalba belekényszerített bennünket a német válogatott is. Nagyon bizakodó voltam, hogy bravúrt érhetünk el, de azért a valóság jól látható volt a képernyőn. Viszont az utóbbi időben fejlődött annyit a csapatunk, hogy bármilyen jó teljesítményt is nyújtottak a skótok, ellenük be tudjuk gyűjteni a három pontot. Azt meg majd meglátjuk, hogy mire is lesz elég.

Skócia–Svájc 1–1

Kellemes meglepetés volt a skótok teljesítménye a németek elleni meccs után. Előzetesen a svájciaktól többet vártam, azt gondoltam, hogy nyernek majd. Így viszont egy nagyon kiélezett meccs vár a skótokra velünk szemben, remélem, hogy bátor és szenvedélyes játékkal tudunk kirukkolni ellenük az utolsó fordulóban.