Szalai: a nyomást egészségesen kell kezelni Szalai Attila szerint nagy nyomás nehezedik a magyar labdarúgó-válogatottra a skótok elleni utolsó, sorsdöntő Európa-bajnoki csoportmérkőzés előtt, de ezt egészségesen kell kezelniük a játékosoknak. „Az elmúlt időszak sikerességével talán mi tettük magasra a lécet. Szeretnénk megszerezni a három pontot, mert akkor jobban teljesítettünk, mint az előző Eb-n, amikor kettővel búcsúztunk. Ezt a nyomást egészségesen kell kezelni, pozitív motivációvá átalakítani és ezt extra energiaként kivinni a pályára” – fogalmazott a szombati sajtótájékoztatón a Hoffenheim védője. Szalai Attila, a csapat szálláshelyén a németországi Weiler-Simmerbergben

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI Szalai szerint senki sem szeret veszíteni, a 14 mérkőzésből álló veretlenségi sorozat nagy siker volt, önbizalomtól duzzadva lépett pályára a nemzeti együttes, ami nyilván megcsappant a kontinensviadalon elszenvedett két vereség hatására, de átbeszélték, mi tette őket erőssé, és visszamentek az alapokhoz. „Skóciának erős csapata van, játékosai rengeteget dolgoznak labda nélkül is. Védekezésük kompakt, elsősorban kontrákból és előreívelésekből tudnak veszélyt okozni” – jellemezte a szigetországi riválist a 26 éves futballista, aki nem akart kiemelni senkit a skótok közül mondván csapatként készülnek rájuk. A nyitóforduló után a kezdőcsapatból kikerült játékos úgy érzi, nehéz év van mögötte, miután előbb a Hoffenheimnél, majd a Freiburgnál is kiszorult a kezdőből, de büszke arra, hogy ennek ellenére itt lehet az Eb-n, és ha újra bizalmat kap, igyekszik azt meghálálni. Hozzátette, a helyzete nem változtatott az önbizalmán és a magabiztosságán. „Fizikálisan jó állapotban vagyunk, ezt mérésekkel és vizsgálatokkal nagyon profi szakmai csapat felügyeli, amely erre nagyon odafigyel” - mondta Szalai, aki megjegyezte, lassan a válogatott sérültjei is felépülnek. Botka Endre arról beszélt, hogy az előző négy meccsen sok gólt kaptak, ami korábban nem volt rájuk jellemző. „A 14 veretlenül megvívott meccs nagyobb elvárást fogalmazott meg bennünk is, de látjuk azt, hogy az előző két találkozó nem ennek megfelelően sikerült. Ilyenkor vissza kell menni az alapokhoz. Ha megszerezzük a három pontot, akkor még lesz esélyünk a továbbjutásra, de meccs közben nem szabad az eredményen gondolkodni, egyszerűen csak nyerni kell, utána lehet számolgatni” - jelentette ki a Ferencváros védője. A kispesti nevelésű futballista saját bevallása szerint minden nap úgy készül, hogy kezdő lehessen.