2–0-ra nyer a magyar válogatott Svájc ellen – tippelte a találkozó előtt Kiss Zoltán, aki piros, Szoboszlai Dominik feliratú mezt viselő kisfiával, Nimróddal együtt szurkolt. Azt mondta, hogy azért nézték a Csabagyöngye Kulturális Központban a meccset, mert az intézmény klimatizált, nagy kivetítőn követhetik nyomon az eseményeket, a hangulatot pedig családiasnak ítélte.

Kiss Zoltán kisfiával, Nimróddal nézte a magyar válogatott Svájc elleni mérkőzését.

Fotó: Licska Balázs

Most nagyon jó a válogatott kerete

A június 19-ei és a 23-ai mérkőzések végeredményét is megjósolta: szerinte Németország ellen 2–2-re végez a magyar válogatott, míg Skóciát legyőzi 2-1-re. Úgy véli, hogy meglehet a csoportból való továbbjutás, és a legjobb 16 között, a nyolcaddöntőben pedig bármi elképzelhető.

Mint fogalmazott, optimista, jónak ítéli a nemzeti tizenegy mostani keretét, és Marco Rossi szövetségi kapitány is remek munkát végez a válogatottnál. Hozzátette, hogy szerinte a házigazda németek nyerik a labdarúgó-Európa-bajnokságot, de a franciákat szintén erősnek ítéli.

Akár az elődöntőig is elmehetnek Szoboszlaiék

A békéscsabai Kovács család szurkolói mezben érkezett a Csabagyöngye Kulturális Központba. Azt mondták, hogy a 2016-os kontinensviadal idején is többször nézték itt a meccseket, élvezték a hangulatot, ezért döntöttek úgy, hogy most is ellátogatnak az intézménybe.

A Kovács család két tagja, Kinga és Ádám bizakodó volt a találkozó előtt. Fotó: Licska Balázs

Az egyik fiú, Ádám azt tippelte, hogy 2–1-re nyer a magyar válogatott Svájc ellen, szerinte Németországtól viszont ugyanilyen arányban kikap a csapat, és szintén 2–1 lesz a végeredmény Skócia ellen is, természetesen Marco Rossi szövetségi kapitány egyletének.

Úgy véli, hogy továbbjut a magyar nemzeti tizenegy a csoportból, sőt bízik abban, hogy egészen az elődöntőig el tud menetelni, azaz biztosan éremmel tér haza Németországból. A családban megoszlottak a vélemények, hogy melyik válogatott nyerheti a kontinensviadalt, esélyesnek ítélték a franciákat, a spanyolokat, a hollandokat és a portugálokat is a végső győzelemre.

Többen szurkolói kellékekkel érkeztek a Csabagyöngye Kulturális Központba. Fotó: Licska Balázs

A legjobb meccseket óriáskivetítőn közvetítik

Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta, hogy a magyar válogatott minden meccsét óriáskivetítőn keresztül követhetik nyomon azok, akik ellátogatnak a találkozók idején az intézménybe, illetve ugyanígy készülnek a további, izgalmasnak ígérkező mérkőzésekre is, az elődöntőkre és a fináléra biztosan.