A nyitómeccs kudarca azért sodorta felettébb nehéz helyzetbe a nemzeti együttest, mert nulla ponttal várja a legnehezebbnek ígérkező csoportmérkőzését, márpedig ha nem sikerül legalább döntetlent elérni a hazai közönség által támogatott és a skótok felett aratott 5–1-es diadallal rajtoló Nationalelf ellen, akkor – szinte biztosan – már csak a harmadik hely megszerzése lehet elérhető. Ezen a négyes második fordulójának későbbi meccse változtathat, amennyiben Skócia felülmúlná az esélyesebb Svájcot, mert akkor még a második vereség ellenére is lenne esély a biztos nyolcaddöntőt érő második pozícióra.

Szoboszlai Dominik pályabejáráson Stuttgartban

Fotó: Mirkó István / Forrás: Magyar Nemzet

Lang kikerül a kezdőcsapatból

A 24 csapatos rendszerben, amelyben a négy legjobb harmadik is 16 közé kerül, a négy pont tekinthető vízválasztónak, azaz a döntetlen rendkívül sokat érhet a későbbiekben, mert a zárókörben akkor a skótok felülmúlásával biztosan nyolcaddöntős lenne Marco Rossi szövetségi kapitány együttese.

Újabb vereség esetén viszont még a szigetországiak legyőzése sem jelentene automatikus továbbjutást, akár napokig izgulhatna a válogatott, hogy a gólkülönbsége elég jó lesz-e, miközben a közvetlen riválisok pontosan tudnák, milyen eredményre vagy éppen milyen arányú győzelemre van szükségük.

Lang Ádám szerint megbeszélték a svájci meccs után a hibákat, és mindenki tudja, mit kell játszaniuk. A válogatott védő elárulta, szeretnének egy ki-ki meccset játszani a németekkel, valamint az is, hogy ő nem lesz kezdő a házigazdák ellen szerdán.

Csak ekkor van esélyünk a németek ellen

Az első forduló alapján Németország nemcsak a mérkőzés esélyese, hanem a torna egyik nagy favoritja is. Amíg az ellenfél csúcsformát mutatva önbizalomnövelő győzelmet könyvelhetett el, addig a magyarokat az eredménynél is jobban bosszanthatja, hogy messze elmaradtak a legjobb teljesítményüktől.

A németek szó szerint átgázoltak a skótokon az első meccsükön

Fotó: Tom Weller / Forrás: AFP

Márpedig a házigazda ellen csak úgy lehet esélye Marco Rossi szövetségi kapitány együttesének, ha képes kihozni magából a maximumot.

Az első forduló játékát és a keretek minőségét figyelembe véve az egyetlen, ami bizakodásra adhat okot, hogy a magyar csapat az elmúlt három évben háromszor is összecsapott az erősebb játékerőt képviselő Németországgal, ugyanakkor egyszer sem kapott ki. Ahogy Rossi, illetve a világbajnok és Bajnokok Ligája-győztes Karl-Heinz Riedle is említette, ezekkel a kiváló eredményekkel – egy győzelem és két döntetlen – felvértezve a magyar csapatnak félelem nélküli hozzáállással kell pályára lépnie, mert korábban már bebizonyította saját magának – és persze a szurkolóinak is –, hogy képes a bravúrra a világ legjobb válogatottjai ellen.