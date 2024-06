Boér Gábor, a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia szakmai vezetője

– Az elmúlt években nagyon sokat fejlődött a magyar labdarúgó válogatott. Azt gondolom, hogy a magyar csapat estében ha van egy siker, akkor az kicsit felülértékelt, ha egy kisebb rossz – mint például az írek elleni vereség – akkor már azonnal jönnek a negatív hangok, ami nem igazán jó. Az Európa-bajnokságon szereplő válogatottak közel vannak egymáshoz, s ilyenkor a szurkolótábor akár a mérleg nyelve is lehet, amely a nehéz pillanatokban segíteni tud. Az első Svájc elleni mérkőzés nagyon fontos lesz, egy siker nagy lökést adna a folytatásra. Ha továbbjutunk a csoportból, mi lehetünk a torna meglepetéscsapata. Örülnék, ha kimagasló eredményt érnénk el, szeretném, ha üde színfoltja lenne az Eb-nek a válogatottunk. Ha éppen nem a nemzeti csapatunk játszik, akkor a spanyolok játékát figyelem, ők állnak hozzám a legközelebb, mint az egyik fő aranyesélyesre, rájuk tippelnék. Olyan csapatuk van, amelyben benne van a nagy siker lehetősége. Persze ott van most is a francia, az olasz, a német, a portugál, de akár a holland válogatott is, amelyik odaérhet a legjobbak közé, nagyon kiegyenlítettek a viszonyok.

Boér Gábor: Ha továbbjutunk a csoportból, mi lehetünk az Európa-bajnokság meglepetéscsapata. Fotó: Kovács Péter

Mracskó Mihály, a Békéscsabai Előre, a Győr és a Kispest egykori 25-szörös válogatott labdarúgója:

– Az első Svájc elleni mérkőzés rendkívül fontos lesz. Ha nyerünk, van esély arra, hogy továbbjussunk. A csoportbeli ellenfeleink közül a németek – annak ellenére, hogy mostanában nem valami acélosak – hazai közönség előtt egészen biztos, hogy nagyon fognak harapni. Skócia verhető csapat, jó esélyünk van ellenük a győzelemre. Szerintem Spanyolország ott lesz a végelszámolásnál, de reális esélye van a végső sikerre a Kylian Mbappé vezérelte franciáknak is és ne hagyjuk ki a portugálokat sem, ahol a harminckilenc éves klasszis, Cristiano Ronaldo még mindig fantasztikus formának örvend. Többen Hollandiát is azok közé sorolják, akik ott lehetnek a legjobbak között, ám én őket most nem érzem olyan veretes együttesnek, mint a korábbi válogatottjaikat.