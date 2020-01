Varázsoljunk változatos vacsorát az asztalra

Mit vacsorázzunk? Nem könnyű kérdés, hiszen szeretnénk mindenki kedvére tenni, de fontos, hogy gyorsan elkészíthető és egészséges ételt adjunk a családnak.

A csalad.hu ad néhány ötletet, hogyan tegyük változatossá a vacsoraasztal kínálatát.

A szendvics is lehet különleges!

Változatos péksüteményekkel variáljuk a szendvicskínálatot! Ha meguntuk a frisset, süssük meg a szendvicset sütőben, melegszendvicssütőben vagy tegyük be azokat pár másodpercre a mikrohullámú sütőbe! Így nemcsak változatos és gyors lesz a vacsora, de a félig száraz kenyér- és zsemlemaradékokat is felhasználhatjuk.

A zöldség színesít!

Mindig legyen otthon friss zöldség, salátakeverék vagy savanyúság! Amellett, hogy ezek egészséges, könnyű ételek, nagyszerűen kiegészítik, színesítik az éppen aktuális vacsorát.

Éljenek a krémek és a mártogatósok!

Szendvicskrémet vagy zöldségmártogatóst szinte mindenből lehet készíteni. A műveletbe a gyerekeket is bevonhatjuk: aprítani, szórni, villával nyomkodni, összekeverni már a legkisebbek is tudnak. Ráadásul a krémekbe olyan alkotórészeket is belecsempészhetünk, amit egészben nem biztos, hogy megennének a gyerekek! Készítsünk körözöttet, fokhagymás tejfölt, zöldfűszeres sajtkrémet, padlizsánkrémet, sonkakrémet vagy halkrémet – ezek gyorsan összerakhatók, és nagyon egészségesek is!

A klasszikusok ma is finomak!

Bundás- és pirítóskenyér, sült- vagy héjában főtt krumpli, császármorzsa, tejberizs, tejbegríz, főzőkolbász vagy virsli – ezen ételek mellett a vacsoraasztalnál elmesélhetjük a gyerekkori emlékeinket azokból az időkből, amikor a nagymama ilyen finomságokkal kényeztetett minket.

Főzzünk levest vacsorára!

A krémlevest általában szeretik a gyerekek, és gyorsan el is készül. De tápláló vacsora a zöldséges vagy húsos raguleves is, ráadásul a maradék nagyon jól jöhet másnapi ebédként. Levesfőzésnél ne receptezzünk feltétlenül, inkább nézzünk be a kamrába és a hűtőszekrénybe, és bátran tegyük össze egy levesbe, amink van!

Palacsinta minden mennyiségben

Kiváló délutáni gyerekprogram a palacsintasütés! Pár alkalom után a nagyok maguk is elkészíthetik a családnak, a kicsik meg lelkesen merőkanalazzák a serpenyőbe a palacsintatésztát. Töltelékként húsos ragut vagy édességet is használhatunk, vagy egyiket a másik után…

Húsos finomság

Vacsoraidőben általában nincs idő arra, hogy valaki végig a tűzhely mellett álljon, éppen ezért a húsos ételeket készítsük olyan egyszerűen, ahogy csak tudjuk. Natúr hússzeletek a sütőbe dugva, vagy húscsíkok egy serpenyőben párolva – ezek a fogások majdnem maguktól is elkészülnek!

A megmentő tészta

A tészta mentsvár: szeretjük, mert minden esetben kisegít, amikor ötletünk sincs, mit adjunk a családnak vacsorára. Annak, hogy mit teszünk rá, csak a képzelet szab határt: ketchupot, tejfölt, sajtot, húsos vagy gombás szószokat, mákot, diót, kakaót, sonkát, besamelmártást, vagy halat – bár a legkisebbek a natúr változatért is rajonganak.