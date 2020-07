Új hajóval vág neki az 52. Kékszalagnak Kaiser Kristóf

A győzelemre esélyesek közt a legfiatalabb átlagéletkorú csapattal és kormányossal, valamint új hajóval vág neki az 52. Kékszalagnak az MKB-Prospex Team és Kaiser Kristóf kormányos.

Lichtenberger Attila csapatfőnök – a Seiko Magyarország tulajdonosa – a vasárnapi, balatonfüredi sajtótájékoztatóján elmondta: egy éve alakultak, és a tavi versenyzésre kifejlesztett új hajójukkal reális célként fogalmazhatják meg, hogy akár rövid időn belül megnyerjék a Kékszalagot.

Kiemelte: cége a verseny korábbi időrekordját hosszú évekig tartó Nemere II hajót is évtizedek óta támogatta. Mérföldkőnek nevezte azonban a Kaiser Kristóffal, és az akkori Extreme Sailing Teammel három évvel ezelőtt kötött megállapodásukat, melynek eredményeként most saját csapatot alapíthattak.

Elmondta: nagy figyelmet fordítanak a csapat marketingjére és a szárazföldi megjelenésre is, a balatonfüredi kikötőben professzionális körülményeket teremtettek maguknak.

A kormányos Kaiser Kristóf hangsúlyozta: az idei évben olyan hajóval indulnak a Kékszalagon, amivel minden szélviszony közt ütőképesek tudnak lenni. A kifejezetten tókerülésre készült, svájci tervezésű – 12,5 méteres és 1200 kilogramm súlyú – hajójuk 21 méteres árbóccal rendelkezik, nagyvitorlájának felülete pedig meghaladja a 80 négyzetmétert. A típus Európa legsikeresebb tókerülő hajójának számít – emelte ki.

Kaiser Kristóf szerint mivel új a hajójuk, és a koronavírus-járvány miatt felkészülésüket a megszokott április helyett csak májusban tudták megkezdeni, a dobogóra kerülés is szép eredménynek számít, azonban a győzelemre is vannak esélyeik.

Elmondta: várhatóan hat, az övékéhez hasonló hajó is elindul majd a Kékszalagon. A korábbi években erős szélre optimalizált hajókkal versenyeztek, de minden versenyen gyenge szél fújt, ennek ellenére az elmúlt négy évben harmadik és második helyezést is szereztek. Most azonban egy olyan hajóval indulnak, ami mindig hoz egy jó átlagsebességet. Hozzátette: a két héttel ezelőtti Fehérszalagon második helyen végeztek, és az utolsó méterekig versenyben voltak a győzelemért, ami biztató a Kékszalag előtt.

Kaiser Kristóf beszélt a múlt heti, a balatonfüredi móló előtt történt borulásukról is, ami a győztes Horváth Boldizsár Emlékverseny utáni edzés végén történt. Azt mondta: egy ráfújásnál túlságosan előre helyezték a súlyt, kormányosként is tévesen mérte fel a helyzetet. A hajót két óra alatt állították vissza, szerencsére az árbóc nem törött el, a hajótest kisebb sérüléseit pedig kijavították. Egyedül a nagyvitorla sérülése okozhat fejtörést számukra. Át kell gondolni, hogy a másik vitorlával induljanak – emelte ki a kormányos.

Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenyét, a Kékszalagot először 1934-ben rendezték meg. A Balatonfüred-Balatonkenese-Siófok-Keszthely-Balatonfüred útvonalon kijelölt több mint 150 kilométeres táv teljesítésére a hajósoknak 48 óra áll rendelkezésre. Az abszolút időrekordot 2014 óta a Fifty-Fifty tartja 7 óra 13 perc 57 másodperccel.

Tavaly 561 hajó állt rajhoz, amelyből a rendkívül gyenge szélben végül 269 futott be a limitidő alatt. A versenyt a Racing Django 15 óra 37 perces eredménnyel nyerte meg.

Borítókép: az 51. Kékszalag Nagydíj tókerülő vitorlásverseny mezőnye Balatonkenesénél 2019. július 18-án