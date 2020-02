Szú pusztít a magyar fenyvesekben is

Húsz év alatt ötödére csökkent a fenyvesek területe Magyarországon, tavaly pedig a feketefenyő-állomány tizede elpusztult. A húsz évvel ezelőtti 2400 négyzetkilométerről mára mindössze 500 négyzetkilométerre csökkent hazánkban a fenyvesek területe, miközben az összes hazai erdő mérete nőtt – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Gálhidy László, a WWF Magyarország erdővédelmi projektfelelőse az InfoRádióban korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a klímaváltozás okozta aszályos idők, valamint a területen nem őshonos rovarkártevők és a gombásodás terjedése okozza a legnagyobb problémát a fenyőállománynak.

– Az elmúlt években az egyébként telepített feketefenyő-állományok vörös színét okozó tűvörösödést gombafertőzés okozza, de a klímaváltozásnak olyan rovarkártevők is előnyét látják, amelyek megszokottak. Az európai lucfenyőket károsító közönséges szú is sokkal elterjedtebb, mint korábban, Németországban, Csehországban, Franciaországban is hatalmas területeken pusztítanak ezek a farontó élőlények