Rutkai Bori és az Alma együttes zárja a mesés birodalmat

Végéhez közeledik az egy hónapon át tartó gyerekzsúr, de még az utolsó hétvége is tartogat meglepetéseket és kipróbálni való új játékokat.

Ezen a hétvégén bezárulnak a Generali Gyerek Sziget kapui, de még június 22-23-án mindenki jól megmártózhat a mesék, a játékok és a kalandok birodalmában. A záró hétvégén fellép a Rutkai Bori Band és a Kiskalász, lesz Minimax fesztivál és az összes kedves helyszín is várja a gyerekeket és az egész családot egy utolsó, ingyenes nagyjátékra.

A Generali Nagyszínpadon Rutkai Bori és bandája zendít rá szombaton, utánuk pedig az Aranyszamár Bábszínház varázsolja a színpadra Pom Pom-ot és barátait. Vasárnap az „end showról” a Minimax fesztivál gondoskodik: lesz Kicsi Gesztenye Klub, fellép az Apacuka, a Mintapinty, Bíró Eszter és az Alma együttes is garantáltan megénekeltet mindenkit.

Vajon mit kell tudni a hiúzról? És hogyan lehet kirándulás közben megfigyelni egy mókust vagy a kertben egy arra tévedt sünit? A Vadonleső program interaktív természetismereti játékával tanítja meg a gyerkőcöknek, mit érdemes tudniuk a vadon élő védett állatok és növények megőrzéséről, de az év emlőséről, a titokzatos hiúzról is sok érdekesség kiderül.

A Gyerek Paradicsom az NKM támogatásával helyszínen a Vadonlesőn túl a Magtól magig programon tanulhatnak még a kicsik a környezetükről, arról, hogy miért is jó, ha ilyen sokféle növény van, és miért kell megőriznünk őket. A rengeteg tudás mellett pedig a Vakáció játékgyárból saját maguk által készített kincseket is hazavihetnek: gyurmasütit gyúrhatnak, játékká változtathatják a tojástartót, a WC gurigát, sőt a krumplit is!

A Kézműves Palotába is érdemes lesz betérni saját gyártmányú kincsekért: ezen a hétvégén többek közt a habkarton építészetet lehet kipróbálni, de a Cserkésztábor is várja még az alkotni vágyókat. Szintén a táborban tör ki a számháború, végig lehet menni az akadálypályán és a lurkók kedvenc meseszereplőiknek is segíthetnek a Meseerdőben.

Kukutyinba is el lehet utazni: itt régi mesterségekkel lehet megismerkedni és segíteni a takácsnak, a csizmadiának és a többi mesternek, hogy megtalálja a szélvihar által elhordott cégérét.

Apropó utazás! A Történelmi Játszótér Azok a 80-as évek / Rendszerváltósdi játéka időgépként repít vissza 30 évvel korábbra, ahol egy szórakoztató, családi társas vetélkedő formájában mindenki felidézheti, milyen volt, amikor sms és chat üzenetek helyett a gyerekek cédulákkal üzentek a szüleiknek és külföldi nyaralás híján csak a közeli játszótérre kirándult a család.

Lesz úttörőgombóc, korabeli pénzek és korabeli ajándékok is.

A kis szakácsoknak a Kerek Perec a Nők Lapja Gyerek támogatásával sátornál a helyük, ahol kipróbálhatják milyen konyhatündérként egy étteremben tevékenykedni. Itt bárki lehet látványos tortákat faragó cukrász, sztárséf vagy ügyes pincér!

Aki még mindig bírja szusszal, a No Comment Tánctanoda vidám koreográfiáival mozgathatja ritmusra kiscipőit a Mozgás Akadémián, beiratkozhat a Rippel Brothers akadémiájára, Ronaldóként rúghatja a labdát a Foci-szigeten vagy a Tour de France egyik versenyzőjének képzelheti magát a Bringás Kalandparkban.

Amíg a gyerekek játszanak, a szülők ezen a hétvégéjén utoljára vehetik igénybe a Generali Szűrőbusz ingyenes vizsgálatait is, hogy mindenki egészségesen merülhessen bele a nyárba. Tehát ezen a hétvégén is irány a Gyerek Sziget, hogy élményekkel megpakolva búcsúztathassuk az egy hónapon át tartó gyereknapot.