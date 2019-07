Öt jel, hogy nem iszol elég vizet

Ha sportolsz, még inkább pótolni kell az edzés során elveszített folyadékot.

A nyári nagy melegben különösen oda kell figyelni arra, hogy mennyi vizet iszol. Ha sportolsz, még inkább pótolni kell az edzés során elveszített folyadékot. Szervezeted jelez, ha nem iszol eleget – írja a Csupasport.

Eltérő vélemények vannak arról, hogy mennyi vizet kell inni naponta. Van aki szerint legalább 2 litert, van aki szerint ez kevés és minimum 3-4 liter vizet kellene meginni egy nap, míg egyes vélemények szerint 10 testsúlykilogrammonként napi 350 ml víz ivása javasolt. Az viszont biztos, hogy víz nélkül nem bírnánk létezni.

Ittál eleget? Biztosan sokszor hallottad már ezt a kérdést, ha fejfájásra panaszkodsz. A fejfájás, migrén elég gyakori jele annak, hogy nem vittél be elég folyadékot a szervezetedbe.

Emésztési problémák

A táplálék megemésztéséhez nagyon sok vizet használ a gyomrod, bélrendszered. Gyomorégés, emésztési zavarok, székrekedés léphet fel vízhiány esetén.

Csökken az izomtömeg

Az izmaid nagy része is vízből áll, így egyértelmű, hogy a kevés vízfogyasztás az izomtömeg mennyiségére is befolyással van. Ha edzés előtt, közben és utána is sok vizet iszol, azzal nemcsak a dehidratációt akadályozod meg, hanem csökkented az izomfájdalmak, gyulladások kockázatát is.

Ízületi fájdalmak

Az ízületi porc kb 80 %-a víz, így a folyadék elengedhetetlen ahhoz, hogy a csontjaid egészségesek, erősek maradjanak, ne „csikorogjanak”. Az ízületi fájdalmakat jelentősen csökkentheted, ha minden egyes pohár vízben egy csipet sót feloldasz mielőtt megiszod.

Keringési problémák

Ha keveset iszol, a véred is besűrűsödhet, a szív így jóval nehezebben tud vért áramoltatni az ereidben. Szívproblémák, vérnyomásproblémák alakulhatnak ki.