Nem félünk a járványtól

Olvasóink többsége bízik a jól bevált magyar gyógymódban: pálinka, fokhagyma és erőspaprika kell a vírus ellen!

Hetek óta foglalkoztatja a közvéleményt a Kínában megjelenő új koronavírus. Mint ismert, a kór Vuhan város piacáról indult és mára a fertőzöttek száma meghaladja a több ezret. A rejtélyes betegség kórokozóját vizsgálják a szakemberek és elkezdődött az oltóanyag fejlesztése is. A járvány nemrég megjelent Európában is, több nagyváros repülőterein vezettek be óvintézkedéseket, a Kínából érkezőket egészségügyi szűréseknek vetik alá.

Ugyan egyelőre nincs magyar fertőzött, és a WHO szerint nem is kell tartanunk a betegségtől,

kíváncsiak voltunk rá, hogy olvasóink mit gondolnak a koronavírusról.

E heti szavazásunk alkalmával azt a kérdést tettük fel, tartanak-e az egyre jobban terjedő kórtól. A válaszokból pedig az derül ki, hogy a magyarok többsége nem ijed meg könnyen.

34 százalék jelölte meg azt a választ, hogy semmitől sem fél: pálinka, fokhagyma és erős paprika a bevált módszer a vírus ellen.

Szorosan követik őket azok, akik tartanak ugyan a fertőzéstől, ennek ellenére bíznak a magyar orvosokban: 29 százalék voksolt erre a lehetőségre.

A válaszadók 23 százaléka szavazott arra a felvetésre, hogy itt a világvége, nekünk annyi.

Próbáltuk elvenni a dolog élét, ugyanakkor mind tudjuk, hogy nagyon is komoly a téma.

Emberéletekről van szó, és nem kizárt, hogy a járvány világméretűvé nő.

Mindenesetre, a szakemberek szerint pánikra nincs ok, és ahogy azt mi is megírtuk, a kutatók egyre többet tudnak meg a rejtélyes vírusról, sőt, már fejlesztik az oltóanyagot is.

Ez utóbbiban bíznak azok is, akik szerint mire a betegség ideér, már meglesz az oltóanyag. Olvasóink 14 százaléka jelölte meg ezt a válaszlehetőséget.

A témával kapcsolatban naponta frissülő cikkeinket itt érhetik el.