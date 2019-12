Minden második ember élményt adna karácsonyra

Az élményt ajándékozók aránya a 18-24 éves fiatalok körében a legnagyobb, eléri a 80 százalékot. A legtöbben 3-4 embernek terveznek élményt ajándékozni, összesen 25 ezer forint körüli értékben – derült ki a Bónusz Brigád és a GKI Digital karácsonyi felméréséből.

Ezt ne hagyja ki! Készíts velünk töltött káposztát karácsonyra! Válogass a legjobb receptekből!

Az elemzés alapján a legelterjedtebb színház- vagy egyéb kulturális eseményre szóló jeggyel meglepni másokat: a felmérésben résztvevők és élményt ajándékozni kívánó válaszadók 65 százaléka tesz így idén. A második legnépszerűbb élményajándék a belföldi wellness utazás (46 százalék), ami a férfiak körében még ennél is magasabb arányban (59 százalék) kedvelt ajándéktípus. Népszerű ajándéknak számít még az étterembe szóló ajándékutalvány (35 százalék) és a wellness-programok (29 százalék) is.

A kutatásban arra is rákérdeztek, hogy ki milyen élményajándéknak örülne a legjobban: ugyanolyan arányban voltak a válaszadók (88 százalék), akik a külföldi és/vagy belföldi utazásnak, városlátogatásnak, valamint belföldi wellnessajándéknak örülnének. Ezzel együtt csak a válaszadók kis része reménykedik abban, hogy a vágya teljesül – 6 százalék a külföldi utazások, 7 százalék a városlátogatások, 9 százalék a belföldi wellness esetében az aránya azon válaszadóknak, aki vélhetően meg is kapja az áhított utazást.

Szeretnénk megkapni, de nem számítunk rá

Jellemző minden típusú élményajándékra, hogy a válaszadók többsége örülne a különféle típusú élményeknek, mégis kevesen gondolták azt, hogy kapnak is a vágyott típusú programból. Például annak ellenére, hogy a válaszadók 65 százaléka tervez színházjegyet adni és 75 százalékuk maga is örülne ennek az ajándéknak, mindössze 15 százalékuk gondolja úgy, hogy fog is kapni.

Élményajándékra átlagosan 25 ezer forintot terveznek költeni a kérdőív kitöltői, de minden negyedik válaszadó több mint 40 000 forintot tervez elkölteni az élményre – a férfi ajándékozók közt az arány magasabb, 29 százalék.

A többség szűk családi körben ünnepel

A Bónusz Brigád és a GKI Digital nemcsak az ajándékozási, hanem más, az ünnepekkel kapcsolatos szokásokra is rákérdezett.

A válaszadók 41 százaléka műfenyőt díszít, míg 10 százalék még bizonytalan abban, milyen lesz a karácsonyfa. Az élő fát választók közül legtöbben a nordmann fenyő mellett teszik le a voksukat (27 százalék) – a többi fenyőtípust sokkal kevesebben választják, hagyományos lucfenyőt mindössze a válaszadók 9 százalék állít. A legtöbb válaszadó (28 százalék) a karácsony előtti héten szerzi be a fenyőfát – nagyon kevesen hagyják az utolsó napra, mindössze 2 százalék.

A legtöbben (61 százalék) szűk családjuk körében töltik a karácsonyt, mindössze 8 százalékuk utazik el az ünnepek alatt (7 százalék a családjával, 1 százalék a barátokkal), hogy otthonától távol töltse a karácsony napjait.

A válaszadók 14 százaléka a családja helyett barátaival, munkatársaival, ismerőseivel tölti az ünnepeket, míg 6 százalék egyedül ünnepel.

Kevesebben stresszelnek, mint gondolnánk

A válaszadók több mint fele kifejezetten várja az ünnepeket,

45 százalékuk számára semmiféle stresszt nem okoznak az ünnepek.

Csak 34 százalék számára okoz stresszt az ajándékok beszerzése, 28 százalékuk pedig azért érzi stresszesnek magát, mert úgy gondolja, mindennek tökéletesnek kell lennie, ha vendégül látják a családot, illetve ugyanennyien gondolják azt, hogy kevés az idő az ünnepek előtti készülődésre.

A válaszadók 16 százaléka aggódik a felszedett kilók, míg 11 százalékuk a családi konfliktusok, viták miatt. A válaszadók 35 százalékának kifejezetten feltöltődést, pihenést jelent a karácsonyi készülődés.

A Bónusz Brigád és a GKI Digital december közepén arra is rákérdezett, hogy beszerezték-e már az ajándékokat: 41 százalékuk már végzett, illetve további 31 százalék volt azok aránya, akik már elkezdték ugyan a vásárlást, de nem értek a végére.

A válaszadók 17 százaléka december közepén még el sem kezdte a beszerzést, volt akinek még ötletei sem voltak arról, hogy mit vegyen. A válaszadók 11 százaléka idén nem tervezi, hogy ajándékot vásárol karácsonyra – a férfiak között ez az arány magasabb, 16 százalék.

A karácsonyfa a férfiak dolga, minden más a nőkre hárul

Karácsonykor a megszokott házimunkák sokszorosára nőnek, az előkészületek napokig el eltarthatnak. A nők közel fele érzi úgy, hogy a bevásárlás kifejezetten csak az ő feladata. A férfiak 44 százaléka kifejezetten férfi feladatként tartja számon a bevásárlást, mindössze 12 százalékuk gondolja úgy, hogy a bevásárlás női feladat.

Ami az ajándékok beszerzését illeti, ez úgy tűnik valóban a nőkre hárul a felmérés szerint. A válaszadó nők 68 százaléka érzi magáénak ezt a feladatot és ezzel a férfiak is egyetértenek: mindössze negyedük érzi ezt a férfi dolgának.

Az ajándékok becsomagolása hasonló arányban a nők elfoglaltságai közé sorolódik.

A takarítás és a főzés is nagyobb arányban a nők feladata: a férfiak negyede, míg a nők több mint fele érzi magáénak ezeket a feladatokat is.

Az egyetlen karácsony körüli teendő, amit a férfiak feladatának tartanak, a karácsonyfa körüli teendők: a beszerzés, szállítás, befaragás, és részben a díszítés is. A nők harmada még ezt is saját feladatának tartja, míg a férfiak 42 százaléka érzi kimondottan a saját dolgának a karácsonyfa intézését.