Mibe csomagoljuk az ételt?

Minden csomagolóanyagnak megvannak a maga előnyei és hátrányai.

Mindenki ismeri őket, minden háztartásban megtalálhatók, ám kérdés, melyiket mire érdemes használni.

Folpak

Biztosan nem fog kiszáradni a gyerek uzsonnája, ha fóliába csomagolja. Az ételmaradékot tartalmazó tálat, lábost, tányért is lefedheti vele, mielőtt a hűtőbe tenné. Egyik hátránya, hogy magas hő hatására megolvad, ezért még véletlenül se tegye be a mikróba vagy a sütőbe! A másik, hogy a friss gomba, kenyér és más, magas víztartalmú élelmiszerek hamar megpenészednek alatta. Használat előtt tegye be a fóliát néhány órára a hűtőbe, így később nem tapad majd össze!

Alufólia

Fény- és légmentesen csomagolhatja el benne az élelmiszereket, ráadásul a magas hőfokot is jól bírja, ezért a sütőben is használhatja. Hátránya: magas savtartalmú gyümölcsök, sajtok és sonka tárolására nem alkalmas, mert az alumínium kémiai kimosódása miatt a fémrészecskék az ételbe kerülhetnek.

Sütőpapír

A többségük szilikonbevonattal készül, ezért sütés közben sem tapad rájuk az élelmiszer. Akár 220 fokon is használható, és nem tartalmaz egészségre káros anyagot. Hátránya, hogy könnyen kilyukadhat, miközben mondjuk tűpróbát végez a süteményen. Nem fog folyton felkunkorodni a vége használat közben, ha egy kevés vajjal a tepsihez rögzíti.