Ma kezdődik a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor

A „nulladik napi” koncertekkel – a Metropol Group, a Magashegyi Underground és a Quimby együttes fellépésével – ma kezdődik a székelyföldi Tusnádfürdőn a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor.

Az idei kiemelt téma az első világháború századik évfordulója, továbbá a rendszerváltás utáni 30 év, de a meghívott politikusok és szakértők értékelik az idei európai parlamenti választás eredményét is, és több pódiumbeszélgetést szentelnek Európa jövőjének.

A szabadegyetem zárónapján, szombaton Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke tart előadást, majd válaszol a közönség kérdéseire.

A szervezők elmondták, hogy Tusványos már nemigen tud terjeszkedni. Az esti koncertek idején a tábor népessége rendszeresen eléri a tíz-tizenötezres létszámot. Idén is fellép Nagy Feró és a Beatrice, a Magna Cum Laude, Szabó Balázs bandája, a Kiscsillag, Anna and the Barbies, a Bagossy Brothers Company, az Intim Torna Illegál és Ákos.