Krizsán Szabolcs cselgáncsozó is a vérét adja másokért

Az államilag szervezett, országosan egységes, hatékony és gazdaságos vérellátás modellje a ma ismert Országos Vérellátó Szolgálat létrejöttével valósult meg, amely ma is biztosítja az ország vérellátását.

„Most kivételesen nem a tatamin adtam a véremet a győzelemért, hanem azért, hogy valakinek segíthessek vele” – mondta a véradást követően Krizsán Szabolcs, többszörös magyar bajnok, aki a férfiak közül először nyert Grand Prix-versenyt, emellett többszörös világkupa-győztes, Európa-bajnoki bronzérmes judós.

A sportoló felidézte: öt éves kora óta judózik, és mindig is vonzotta az alakiság, a tervszerű mozgás és az őszinte küzdelem. Ám most „30 évesen aktívan foglalkoztat a kérdés, hogy mi lesz velem az élsport után, 7 éve gyerekkori vágyam teljesült: csatlakoztam a Magyar Honvédség állományához. Az élsport és a honvédség olyan jelentős értékeket képviselnek, mint a kitartás, az alázat, a hazaszeretet, ezekkel tudok azonosulni, itt képzelem el a jövőmet. Jelenleg a MH Altiszti Akadémián főhadnagyi rendfokozatban, testnevelő tisztként teljesítek szolgálatot” – számolt be róla Krizsán Szabolcs, aki úgy érzi, sportolóként rá nagyobb társadalmi felelősség hárul, és az eredmények mellett szeretne jó példát mutatni, pozitív értékeket képviselni.

„A véradás jelentősége óriási, akár egy ismeretlen betegnek, akár egy családtagunknak van rá szüksége a gyógyuláshoz vagy élete megmentéséhez. Arra biztatom az embereket, a sportoló- és katonatársaimat, hogy álljunk ki a jó ügy mellett és segítsünk másoknak!” – buzdított szavaival a sportos katona.

Borítókép: Krizsán Szabolcs