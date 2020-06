Induljon kerékpáros csillagtúrákra!

Már Komáromtól Pozsonyig is elbiciklizhetünk a kiépített kerékpárúton, sőt, Révkomáromban és környékén több mint száz kilométernyi kerékpáros csillagtúra lehetősége várja az idei nyártól a kalandorokat.

A Komárom és Karva közti Dunamente térsége kiváló lehetőségeket kínál mindazoknak, akik egy kis mozgással szeretnék levezetni az elmúlt hónapok feszültségét. A hosszabb útra vállalkozók már kipróbálhatják a Pozsonyt Karvával összekötő kerékpárútvonalat, amely egy emelkedők nélküli, kiváló adottságokkal rendelkező kerékpárút, így itt a kevésbé rutinos (vagy éppen a home office miatt kevésbé edzett) biciklisek is elindulhatnak – írja a Magyar Nemzet.

A Dunamente azok számára is ajánlott, akik jobban szeretik a rövidebb távú csillagtúrákat.

Karva polgármestere, a Dunamente TDM igazgatója, Duka Gábor szerint a terepi adottságok kiválóan alkalmasak arra, hogy jelentős megterhelés nélkül biciklizhessenek akár családok is a térségben.

Végig kiépített, aszfaltozott kerékpárút-hálózat várja az érdeklődőket, az egyes településeken pedig számos olyan látnivaló van, amelyek korlátozás nélkül felkereshetők, s ahol az éttermek, kávézók is felkészültek a vendégek fogadására

(a kötelező előírások szigorú betartása mellett).

A Duna északi partján a szállások is felkészültek a kerékpáros turizmus élénkülésére.

Komárom az a hely, ahonnan kellemes kerékpártúra szervezhető Izsára, az egykori római erőd nyomaihoz, vagy akár Karváig is el lehet biciklizni a Duna partján vezető Eurovelo6 kerékpárúton. A karvai Duna-korzón a település kilátójából is meg lehet csodálni a páratlan panorámát. A rutinosabb biciklisták számára pedig javasolt egy Komárom–Muzsla túra, amelyet érdemes egy borkóstolással vagy birtoklátogatással egybekötni. Ha pedig más irányba indulunk, a gútai vízimalomig is el lehet kerekezni.

A Dunamente térség weboldalán letölthető a térség turisztikai applikációja, a [email protected] Podunajsko – Dunamente app, amely offline is használható térképeket és útvonaltervezőt tartalmaz.