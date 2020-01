Így szabadulhat meg a cukorfüggőségtől

A cukor hatalmát csak akkor érzékeljük igazán, ha megpróbálunk leszokni róla.

Nem könnyű feladat rábírni a testet és az elmét, hogy kiegyensúlyozott kapcsolatba kerüljön a cukorral, hogy megtartsuk ezáltal az optimális testsúlyt, hogy csökkentsük a betegségek kockázatát, hogy energikusabbak legyünk és jobb legyen a hangulatunk. Igen, mindez megtörténik, ha megszabadulunk a cukortól – írja a Diéta és Fitnesz, amely egy 3 hetes diétával igyekszik segítséget nyújtani a leszokáshoz..

Azzal, hogy leállítjuk a bevitt cukor mennyiségét, amik teljesen becsapják az ízlelőbimbókat, egyúttal fel is ébresztjük őket, megérezve újra a természetes ízek nagyszerűségét – fogalmaz a portál.

Figyeljük meg a vásárolt élelmiszerek összetevőit, sajnos hamar kiderül, hogy mennyi mindenben bújik meg a cukor. Vezessünk táplálkozási naplót, hogy felfedezzük ezeket a titkos cukorraktárakat. Persze fel is kell tudni ismerni a cukrokat, mert sok egyéb név is valójában cukrot takar. Az ismerős édesítőkön túl, mint a nádcukor, a méz, a melaszt, könnyű észrevenni, de tudni kell, hogy ilyen a fruktóz, dextróz, a gyümölcslé-koncentrátum, a maltóz és a szacharóz is.

A cukrok utáni nyomozáskor ne lepődjünk meg, ha egészen váratlan helyeken is felbukkan, kenyerekben, gabonapelyhekben, mártásokban, joghurtokban is. Az élelmiszerek összetételét mutató címke nem körvonalazza a hozzáadott cukrok milyenségét, úgyhogy nehéz eldönteni, mennyit kapunk belőle.

Minden étkezés, snack vagy ital mellé írjuk fel a napszakot és a hangulatunkat, és jegyezzük fel, amikor evésroham jön ránk vagy erős sóvárgás. Olvasgassuk szorgalmasan a címkéket, és ne felejtkezzünk meg a kisebb adagokról, azt a teáskanál cukrot, amit beletettünk eddig a kávéba, tegyük most is bele.

Mielőtt kiküszöböljük a cukrot, döntő fontosságú egyensúlyba hozni testünk működését azzal, hogy szabályozzuk az adagokat és egészséges ételeket kezdünk fogyasztani. Sokaknak okoz komoly tüneteket a cukor hirtelen megvonása, ez ugyanis fejfájást, ingerlékenységet okozhat.

A kimaradozó étkezések eredményezik a túl alacsony vércukorszintet, ami könnyen hirtelen ötlettől vezérelt étkezésekhez vezet, amikor aztán nem válogatunk, jöhet bármi, mert majd éhen halunk. Próbáljunk meg három-négy óránként enni és egészséges snackeket nassolni. A reggeli különösen fontos, hiszen a test éjszaka böjtölt; a reggeli kihagyása nagyon ravasz sóvárgásokat indíthat el.

Egyensúlyozzuk az étkezéseinket azáltal, hogy összetett szénhidrátokat eszünk fehérjék és egészséges zsírok társaságában. A fehérjék és zsírok segíteni fognak stabilizálni a vércukorszintet és ellátást, és megtartják a telítettség érzését. Kombináljunk okosan, ha eszünk egy almát vagy egy aprósüteményt, együnk hozzá egy maroknyi diót is vagy egy darab Cheddar sajtot.

Szabadítsuk meg a lakást és az irodát az édességektől. Nem lesz könnyű lépés lemondani a baráttól, aki vigaszt nyújtott a nehéz pillanatokban. Az új, jó szokások megtartásában segíteni fog, amire a múlt héten koncentráltunk.

Az évek folyamán kialakított rossz szokásokat nem lehet megszüntetni egy éjszaka alatt – írja a Diéta és Fitnesz.