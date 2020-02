Így lesz csókra csábító az ajka

A nők hódítási fegyvertárának egyik eleme a vonzóan rúzsozott száj. Íme néhány ápolási és sminkelési trükk a tökéletes megjelenés érdekében.

Az ajkak védelme minden évszakban fontos, mert az időjárás próbára teszi az érzékeny bőrt – olvasható a Fanny összeállítása a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Nem feledkezhet meg arról, hogy rendszeresen eltávolítsa ajkairól az elhalt hámsejteket, például egy teáskanálnyi cukorba csepegtetett olívaolaj segítségével. Ezután használjon természetes ápolókat tartalmazó, hidratáló ajakbalzsamot. Ezenkívül sokat tehet az ajkai szépségért, ha elég folyadékot – elsősorban vizet vagy édesítés nélküli zöld teát – fogyaszt.

A kor előrehaladtával erre még fokozottabban kell figyelni, hiszen az öregedéssel a szövetek nedvességtartó képessége csökken,

így megnőhet a kiszáradás veszélye is.

A puha bőrért

A rúzs csak az ápolt, selymes bőrön mutat jól. Élénkítheti az ajkak vérkeringését, ha reggelente nedves dörzskesztyűvel körkörösen átmasszírozza az ajkait.

Finomszemcsés peelinggel is érdemes időnként átdörzsölni, hogy az elhalt hámsejteket eltávolítsa.

A kozmetikum hiányában megteszi a kristálycukor és méz keveréke is. Az is segít, ha az esti fogmosásnál óvatosan átdörzsöli a száját a fogkefével, majd bekeni ajakápolóval vagy bármilyen hidratáló krémmel. Ha teheti, egész éjszakára hagyja fent a krémet. Fogkefe helyett használhat egy enyhén benedvesített rongyot is, amellyel óvatosan átdörzsölheti a száját.

Alapozni is kell

A sminkelés első lépéséből,

az alapozásból az ajkát se hagyja ki!

Az ajakprimer vagy -bázis gondoskodik arról, hogy a rúzs tartósabb legyen, illetve jobban érvényesüljön a színe. A speciális kozmetikumot helyettesítheti egy kevés alapozóval.

Kontúrral profibb

Szájkontúrceruza használatával megakadályozhatja, hogy a rúzs kifusson a száj körüli, apró ráncokba.

A sminkmesterek így csinálják: először a felső ajak közepére rajzoljon egy X-et, majd húzzon ívet az alsó ajak közepére.

Aztán felülre és alulra is fessen egy-két pontot a száj szélére, amelyek segítenek a kontúr megrajzolásában, és húzza meg a vonalat a sarkak felé. Fontos, hogy a szájceruza színe ne térjen el a rúzsétól!

A festék felvitele

A kontúrvonalon belül maradva kenje fel a kozmetikumot. Sötétebb szín esetén ehhez lehetőleg használjon rövid sörtéjű rúzsecsetet. Tegyen a szája közepére egy kevés festéket, és innen simítsa el azt a szélek felé. Az első rétegre óvatosan nyomjon kozmetikai kendőt, majd kenjen fel egy második réteget. A kupidóívre, vagyis a felső ajak szélének középső részére felvitt highlighter vagy vazelin a vékony szájat teltebbnek mutatja.

Extrán tartós

A rúzs fixálására ma már kapható olyan kozmetikum, amely

megtartja az eredeti színt, és csók-, illetve vízállóvá teszi a réteget.

Egyszerűen kenje fel a kozmetikum tetejére, és hagyja megszáradni. A leheletnyi rétegben rúzsra hintett fixálópúderrel hasonló hatást érhet el.

Ne jusson a fogára!

Cseppet sem vonzó, amikor a színes kozmetikum megfesti a fogakat. A baki kivédésére tekerjen egy papír zsebkendőt az egyik mutatóujjára, és ajkaival „harapjon rá”. Így megszabadulhat az esetlegesen a nyálkahártyára került rúzstól.

Korrigálás könnyen

Előfordul, hogy sajnos megcsúszik a kéz, és a rúzs az ajkán kívülre kerül. Pánikra semmi ok! Itasson át szemfestéklemosóval vagy micellás vízzel egy fültisztító pálcikát, és óvatosan törölje le a kozmetikumot a bőrről. Ezután egy kevés korrektorral fedheti le a területet.

A vörös fiatalít

Tudományos tény, hogy a fiatal hölgyek élénk ajkaihoz fehérebb bőr társul, az évek múltával viszont a száj természetes színe fakóbbá, míg az arcszín vörösebbé válik. Ezért, ha szeretné, hogy üdébb legyen a megjelenése, bátran nyúljon az élénkpiros rúzshoz!

Egyből többet Néhány alapszín beszerzésével újabbakat is előállíthat: próbálkozhat különböző színű rétegek felkenésével, vagy két szín összekeverésével, majd az új árnyalat ecsettel való felvitelével.

Borítókép: illusztráció