Így fertőtlenítse otthonát a koronavírus ellen!

Megelőzésképpen elég hetente fertőtleníteni, de ha beteg is van a családban, akkor a közösen használt tárgyakat minden használat után ajánlott.

A koronavírust otthon is el lehet kapni. Sokan gondolják, hogy ha valaki megfertőződött ezzel a családban, akkor a mindennapi alapos porszívózás és a többszöri szellőztetés elég lehet ahhoz, hogy a többiek megússzák a fertőzést. Ez tévedés! A porszívó nem öli meg a vírust, és a huzat sem viszi ki a lakásból. Itt komolyabb fegyvert kell bevetni – írja a Bors.

Ez pedig a rendszeres fertőtlenítés és természetesen a gyakori kézmosás.

Akár két napig is megmaradhat a lakásban

Az új típusú koronavírus cseppfertőzéssel terjed, vagyis a vírus részecskéit valaki a levegőbe juttatja, amit aztán más belélegez, lenyel vagy a nyálkahártyába juttat. De azt is tudni kell, hogy jelen állás szerint érintéssel is terjed, mégpedig úgy, hogy hosszú órákig, ami lehet akár 48 óra is, fertőzőképes marad a tárgyakon, amit aztán valaki megfog. Ezt lehet rendszeres fertőtlenítéssel orvosolni.

Attól, hogy rendszeresen port törlünk, porszívózunk, WC-t takarítunk vagy vízkőtelenítünk, a kártékony baktériumok még nem tűnnek el a lakásból. Ehhez természetes vagy mesterséges szerekre van szükség. Ez lehet ecet, alkohol vagy hipó.

Figyeljen a sokat fogdosott tárgyakra

A vegyszerek használata könnyen vezethet más típusú légúti megbetegedéshez, allergia kialakulásához. Éppen ezért a teljes lakás kihipózása helyett a közös terekre és a gyakran megérintett felületekre kell koncentrálni.

De még is mi az, amit gyakran fertőtleníteni kell? Természetesen azokat, melyeket közösen használunk. Ezek lehetnek a kilincsek, a villanykapcsolók, a tollak, a telefonok, a csapok, a távirányítók, a WC, és akár például az evőeszközök, bögrék, poharak is, ha elfelejtjük elkülöníteni.

Figyelni kell a lejárati dátumokra Minden egyes szernek megvan a maga hatóideje, vagy az az idő, amíg a felületen kell maradnia ahhoz, hogy elpusztítsa az ott lévő gombákat, baktériumokat. Ezt az ajánlott hatóidőt mindig érdemes betartani. Ha a termék túl van a lejárati időn, a fertőtlenítés már nem teljesen hatásos. Ugyanez a helyzet a hígítással is: nagyon fontos a megfelelő koncentráció betartása. Csak a megfelelő adagolással lehetnek a fertőtlenítőszerek hatékonyak. A gyenge, híg arányú adagolás nem megfelelő, ahogy a túladagolás sem. Ez utóbbit azért is érdemes betartani, hogy a kezelt tárgyakban ne okozzunk kárt.

Beteg mellett naponta kell megtenni

Ha csak megelőzésképpen fertőtlenítünk a lakásban, akkor hetente legalább egyszer tegyük meg minden sűrűn használt dologgal. Viszont, ha valaki beteg a családban, akkor a következő tárgyakat sűrűbben kell fertőtleníteni:

a WC-t minden használat után

a kapcsolókat, kilincseket naponta

a zuhanyzót, a kádat, a csapokat, a fürdőszoba kövezetét minden használat után

a telefont is naponta, ha nem a saját telefonját használja a beteg. Ugyanez igaz a távirányítóra is, ha közösen használjuk.

Ezen kívül 1–2 óránként szellőztetni sem árt, a beteg szemetét pedig külön kell tárolni.

Borítókép: illusztráció