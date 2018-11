Hogyan készítsünk madáretetőt?

A hideg évszak beálltával nemcsak mi, hanem környezetünk énekesmadarai is fokozottabb védelemre szorulnak.

Hogyan készítsünk akár a legegyszerűbb alapanyagokból madáretetőt? Mivel érdemes etetnünk énekesmadarainkat? Melyek a kistestű madarak legveszélyesebb ellenségei? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatott a kolozsvári Állattani Múzeum közönsége.

Az intézményben november 25-én az Állattani Múzeum és a Román Madártani Egyesület szervezésében „madaras” napot tartottak – számol be róla a Maszol. A portál beszámolója szerint a legnagyobb tolongás a madáretetők körül volt: már a legkisebbek is kíváncsian figyelték a fúrást-faragást, ahogy a deszkákból egy-egy csinos madárodú állt össze, de saját ügyességüket is kipróbálhatták e téren, amikor is kiderült:

egy tökéletes madáretetőhöz egy műanyag flakon is elég.

Fény derült arra is, hogy a jó madáretető minden szempontból funkcionális. A lényeg, hogy egy praktikus odúval akár saját madárcsaládunk is lehet a kertben, vagy ha tömbházban lakunk, a szemközti fán is. Ugyan madárodút nagyobb állateledeles boltokban beszerezhetünk, de sokkal izgalmasabb, ha mi magunk készítjük el.

Ha fából építjük, víz ellen a deszkát kívülről lekenhetjük lazúrfestékkel, de lehetőleg ne pirosra, mert az több madárfajt is elriaszt.

Berepülő nyílást legkönnyebben lyukfúróval készíthetünk, de vigyázzunk az odúlyuk, vagy röpnyílás méretére. Az odú teteje legyen felnyitható vagy leszedhető: így könnyű takarítani és ellenőrizni, hogy laknak-e benne már/még. De csinálhatunk odút akár lopótökből is, egy telet biztosan kibír.

Benkő Zoltán, a Román Madártani Egyesület munkatársa a különböző madárfajok világát mutatta be. A közönség megtudhatta, hogy a varjú is énekesmadár – bár hangszíne miatt inkább az énekesmadarak „rockere”. Kiderült, hogy a kistestű énekesmadarak egy-egy fagyos éjszakán mekkora hőgazdálkodást folytatnak, de Benkő Zoltán azt is elmondta, hogy

énekesmadaraink legnagyobb természetes ellensége nem más, mint a házimacska.

Habár a cicákat nagyon szeretjük, de arra nem gondolunk, hogy míg kint kóborol a kertben, bizony egy-két fészekaljnyi fiókát el is pusztíthat – emelte ki a szakember. Ha nem akarjuk, hogy néma tavasz köszöntsön ránk, tartsuk a házi kedvencünket bent a házban, a városi kóbor cicákat pedig ivartalanítsuk – vázolta a lehető megoldást a biológus.

Benkő Zoltán természetesen a tökéletes madáretetés titkát is elárulta:

ideálisak az olajos magvak, és minden, ami megfelelő energiát ad.

Viszont csak akkor kezdjük el az etetést, ha következetesek vagyunk, márciusig, hóolvadásig ne hagyjuk abba az etetést, mivel a kismadarak ha egy helyre szoknak, a továbbiakban onnan várják az eleséget.

