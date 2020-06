Hogyan készítsünk finomságot tökvirágból?

Egyedi ízének köszönhetően nagyon jól illik a különféle ételekhez, például levesekhez, salátákhoz vagy akár italokhoz is, de nagyszerű desszert is készíthető belőle.

A tökvirág egyedi ízének köszönhetően nagyon jól illik a különféle ételekhez, például levesekhez, salátákhoz vagy akár italokhoz is. Dél-Indiában is szívesen eszik, rengeteg ételt készítenek belőle. Különösen a bengáli konyhában népszerű, pakoraként fogyasztják. Zöld csatnival tálalva isteni! Magyarországon egyelőre kevésbé népszerű, ugyanakkor ez a jövőben még változhat. Az Origo Táfelspicc rovata meg is mutatja, hogyan készítheti el a tökvirágot!

Használhatjuk fűszerként, levesbetétként, kiváló választás saláták alapanyagaként, de akár öntetnek is. Megforgathatjuk palacsintatésztában, és kisüthetjük úgy.

Porcukorral megszórva imádni fogjuk! Hát még, ha lekvárral tálaljuk!

Ám nemcsak a palacsinta tésztájában forgathatjuk meg, hanem sörtésztában is, amely sörből, tojásból és lisztből készül. És ez még mindig nem minden, hiszen a virágokat megtöltve is ehetjük.

Mossuk meg alaposan, töltsük meg feta sajttal vagy kecskesajttal. Forgassuk meg palacsintatésztában, és süssük ki!

Na, és térjünk vissza a tökvirágos pakorára, amelyet a bengáliak fogyasztanak. A pakora bundában sült zöldség valójában.

Tökvirágos pakora



Hozzávalók:

20 tökvirág

200 g liszt

só

1 teáskanál csilipor

1 teáskanál köménypor

1 teáskanál kurkuma

50 g rizsliszt

olaj a sütéshez

Elkészítés:

Készítsünk sűrű tésztát a liszt, a só, a csilipor, a kömény, a kurkuma, a rizsliszt és víz felhasználásával. Annyi vizet keverjünk a bele, hogy a tészta sűrű maradjon. Vegyük a virágokat, mártsuk bele a tésztába, majd süssük ki olajban.