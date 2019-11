Sejtjeink mélyére hatolnak a tibeti hangtálak rezgéshullámai

Kurilla Gréta életébe 2014-ben csöppentek bele a tibeti hangtálak, és mondhatni szerelem volt első látásra. Egy problémásabb magánéleti időszakot követően kristályosodott ki előtte mi is az ő igazi útja. A civilben hivatali alkalmazottként szigorú keretek között dolgozó terapeuta vallja, életének e két szegmense között meg lehet teremteni az egyensúlyt.

– Mindig is tudtam, hogy valami hasonló az én utam, de egy magánéleti válság késztetett arra, hogy intenzívebben foglalkozzam ezzel. Eleinte óvatosan ismerkedtem a tibeti hangtálak világával, idővel azonban egyre inkább felszínre tört bennem az a késztetés, hogy ezt másokkal is megosszam. Jó látni a hangfürdőkön, ahogy ellazulnak az emberek, elfelejtik a gondjaikat és bizseregve ébredeznek. Fontosnak tartom, hogy a stresszes hétköznapokban legyen olyan lehetőségünk, ami kioldja az érzelmi zárlatainkat, hiszen a nap végét is mindig fürdéssel zárjuk. Ideje a belső lelki világunkra is intenzívebben odafigyelnünk!

Gréta az évek során folyamatosan képezte magát és nemcsak tudását, de hangtál készletét is egyre bővítette. Mára 19 különböző méretű tálból áll a repertoárja. Hogy miből is készülnek ezek az eszközök és hogyan kell őket alkalmazni, készségesen beavat minket.

– Minél gazdagabb a tál fémtartalma, annál színesebb a rezonanciája is. Az olyan terápiás hangtálak, amelyeket én is használok, 7 fém ötvözetéből – arany, ezüst, ón, ólom, vas, higany és réz – állnak. A nemesfémek (arany és ezüst) biztosítják a hosszú lecsengést, és a frekvenia gazdagságot, ami egy hangtál terápiás minőségét adja. A nemesfémek mennyiségét úgy kell elképzelni, mint főzés során a fűszereket: ha nem adjuk az ételhez, az nem kapja meg a rá jellemző ízt.

Hozzátette, a hangfürdők során használt legnagyobb hangtála akár 3 percig is képes rezegni a hallható tartományban, míg egy hasonló, de alumíniumból készült darab ennél lényegesen rövidebb ideig. Nemcsak a tálak anyagösszetétele a fontos, hanem a mérete is, hiszen más funkciója van egy nagyobbnak, és más egy kisebbnek. Nem mindegy ezen kívül az sem, milyen technikával szólaltatja meg őket.

– A zengőtálak hangja többféle lehet attól függően, hogy mivel és hogyan ütjük vagy dörzsöljük meg őket. Egy jól kovácsolt hangtálnak van egy alaphangja, egy felhangja és minimum 1-2 alhangja. Egy tálból három ütésmóddal három hangfrekvencián összesen kilenc gyógyító hullám csalogatható elő.

A hangterápia alapja ugyanaz a rezgés, amellyel az orvosi ultrahang is dolgozik. A rezonancia fontosságát már Tesla is megfigyelte egyik munkájának kapcsán, melyet mechanikus terápiának nevezett el. – Beszereztem egy 40 cm átmérőjű, 6,5 kg-os hangtálat is, ami alkalmas arra, hogy beleálljunk és az egész testünkön érezhessük a rezgéseket. Ütésre és dörzsölésre is más-más frekvenciájú hangok alakulnak ki, amelyek a láb csontjaitól kiindulva egészen a koponya csontokig átrezonálják az egész emberi testet. Tesla és csapata a mechanikus terápiának köszönhetően nagyszerű egészségi állapotnak örvendhetett.

A hangtálak nemcsak fizikai, de mentális szinten is hatnak. Az egyéni hangtál terápia sokkal erőteljesebben hat, mint a csoportos hangfürdő, hiszen a hangfürdő lényegében egy meditációs tevékenység, amely során a rezgések átmossák a fizikai testet.

Nincs előre meghatározott „kotta” a zengőtálak megszólaltatásához. – A rezgések így is úgy is teszik a dolgukat, nekem azonban fontos, hogy zenei élményt is nyújtsak, hiszen a lelket gyönyörködtető és gyógyító szépség a zenén keresztül is megnyilvánul és a célom az, hogy akik a hangfürdőimre ellátogatnak, ebben az Isteni szépségben is részesülhessenek.