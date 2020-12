A gyerekeket vállaló párok számára hatalmas változásokat hoz az első, majd a második, stb, gyermek születése. Amint egy nő és egy férfi szülővé válik, gyermekükkel együtt családot alkotnak, annak minden örömével, nehézségével együtt. Mindenkinek volt gyerekszobája – de milyen?

A párok többsége izgatottan, boldogan és néha talán kicsi félelemmel várják születendő babájukat. Az egyik legfontosabb feladat a gyermek szobájának berendezése, kialakítása. A gyerekszoba stílusa nagy mértékben meghatározza a benne lakó kisfiú vagy kislány közérzetét, hangulatát. Milyen szempontokra figyeljünk gyermekünk szobájának berendezése során?Ha újszülött, illetve csecsemő korú babának rendezzük be a szobáját, az elsődleges tényező a biztonságos, egészséges környezet és légkör. A szoba fekvése, mérete is számít a lakberendezés tervezésekor. Amikor a falak színét tervezzük, részesítsük előnyben a pasztell árnyalatú, visszafogottabb színeket. A gyermek korától függően mintákkal, díszítő elemekkel szépíthetjük a szobát. Az egészséges légkör megteremtéséhez gyakran szellőztessünk, hacsak nem lakunk túlzottan szmogos levegőjű környéken. Ilyen esetben légtisztító vagy levegőszűrő berendezésekkel tisztíthatjuk a levegőt. Sok szülő számára okoz gondot a gyermek elaltatása, vagy ha már végre elszunnyadt a gyerkőc, sokszor felriad, felsír, nem tud nyugodtan aludni.

Tente baba, tente

A zaklatott, nyugtalan alvás egyik oka lehet a tartósan jelenlévő környezeti, külső zaj. Vannak bizonyos hangok, amelyeknek monotonitása és egyedi frekvenciája altató és nyugtató hatással van a gyerekekre, ezeket nevezzük fehér zajoknak. De nem minden zaj segít az elalvásban. Az utcáról beszűrődő gépjárművek kipufogójának hangja, a dudálás, az autókból kihallatszódó bömbölő zene, az ittas, vagy bulizó járókelők kiabálása a gyermekek számára ijesztő lehet. Ha társasházban élünk, a szomszédok hangoskodása is megakadályozza a nyugodt pihenést. A hagyományos építőanyagok, mint például a tégla és a beton, valamint az üvegfelületek tükröző felületek, visszaverik a hangokat, amik zavaró visszhangokat keltenek a szobában. A kicsi, négyzet vagy téglalap alakú szobákban ez még inkább felerősödik. Ahhoz, hogy a hangszigetelés hatékony legyen, olyan anyagból készült elemeket használjunk, amelyek hangelnyelő képességgel rendelkeznek.

Ha a gyerek alszik- a mi éjszakánk is nyugodt lesz

Akusztika segítségünre lesz.

A falakra és a mennyezetre akusztikai, hangszigetelő paneleket helyezhetünk, így megakadályozzuk a visszhangokat és kizárhatjuk a zajokat. A hangszigetelő anyagok szerkezete rugalmas, sűrű, porózus. Nem kell lemondanunk a dekoratív kiegészítőkről hanggátlás javára, hiszen a hangelnyelő panelek többféle színben, stílusban kaphatók. A fotónyomatos elemek pedig bármilyen képpel vagy fotóval elkészíthetők, a gyerekszoba stílusának, vagy a gyermekünk ízlésének megfelelően. Az ablakok elé hanggátló függönyöket helyezzünk, így nemcsak a hangos zajokat szűrhetjük ki, a fényt is kizárhatjuk, ami a napközbeni altatás alkalmával igen hasznos. A gyerekszoba padlójára vastag, sűrű szövésű hanggátló szőnyegeket fektessünk le; ezek a szövetek elnyelik a zajokat, puha, lágy tapintásuknak köszönhetően biztonságosak, ha például elesik a kisgyermek, és ráadásul könnyen is tisztíthatók! Ha a gyermekünk szereti a zenét, a lágy, kellemes muzsika segíthet az elalvásban. A hangelnyelő elemek a zene hangzásán is sokat javítanak.

Hangok, zajok

Az emberi fül nem képes kizárni a hangokat még álmában sem. Modern világunkban a zajszennyezés az egyik legkomolyabb probléma. A csecsemők és a kicsi gyerekek sokkal érzékenyebbek a hangokra, zajokra. Gondoljunk csak bele, hogy a magzat már az anyaméhben hallja az édesanyja hangját, szívdobogását és a külső zajokat is. A magzatvíz letompítja a beszűrődő hangokat, de amikor a baba világra jön, felhangosítva hall mindent, ami körülötte történik. A tartós lárma feszültséget, agresszivitást, nyugtalanságot, fejfájást és idegrendszeri gondokat is okozhat. Kortól és nemtől is függ, hogy kire milyen mértékben hatnak a zajok, de a kutatások bebizonyították, hogy a gyermekek reagálnak a legérzékenyebben a kellemetlen hangokra. Ne csak a színekre és a mintákra koncentráljunk gyermekeink szobájának kialakításakor, gondoskodjunk a nyugodt, zajmentes környezetről is!

