Immár két évtizede boldogítja gazdáját Picike, a keverék eb

Júliusban töltötte a huszadik életévét, mégis szinte kitűnő egészségi állapotban van Picike, a békéscsabai keverék kutya. DNS-ét már az ELTE etológiai tanszékén vizsgálják, kutatva hosszú életének titkát. Történetét gazdája, Bozóné Bakos Rita mesélte el.

Az egykori röplabdázó, Bozóné Bakos Rita húsz évvel ezelőtt, szegedi edzőhelyére tartva talált rá az akkor még csupán tenyérnyi méretű keverék ebre, aki egy fiatal lány társaságában volt. Kutyakedvelőként rögtön magával ragadta apró termete és egyedülálló bája, ezért megsimogatta. Kísérője ekkor felajánlotta neki a kölyköt, akit nem sokkal azelőtt talált, de nem tudta megtartani. Edzés után magához is vette, majd trolira ült vele, hogy elérjék a Békéscsabára induló autóbuszt. Innentől vált a család tagjává a kiskutya, akit termete miatt Picikének nevezett el.

Gazdája elmondta, kedvencének négyéves korában, ivartalanítása előtt született négy kölyke, akiket ismerősöknek ajándékoztak, de már egyikük sem él. Picike azonban még ma is a család tagja, és bár nem lát, nem hall, a fogai elcsontosodtak, három éve nem ugat, illetve az ízületei is elgyengültek, de jó egészségi állapotnak örvend, az étvágya pedig kitűnő. Hozzátette, a húsz év alatt soha nem volt beteg, csupán a kötelező oltások miatt látogatták az állatorvost. Az öregség persze látszik rajta, de négy évvel ezelőtt társául kapott egy kölyök Yorkshire Terriert, Mimit, aki miatt erőre kapott, hiszen védenie kellett ételét és fekvőhelyét is tőle. Legnagyobb meglepetésükre főnökként viselkedett, szerepét azóta átadta Miminek. A megfiatalodást ma már a kutyakozmetika jelenti számára, nyiratkozás után ugyanis magához képest elképesztő energiával rója a köröket fodrászánál.

Bozóné Bakos Rita elmondta, Picikét egy rendkívül alkalmazkodó kutyaként tudja jellemezni, még három költözésük, házasságkötése és három gyermekének megszületése után is. Utazásaikra is mindig velük tart, autózni máig kifejezetten szeret. A lényeg nála csupán gazdája közelsége és az elegendő ételmennyiség. Emellett sokáig önellátó is volt, harmadik emeleti lakásukból gyakran egyedül ment le egy-egy kisebb sétára, ahonnan hívás nélkül mindig hazament.

Visszatérve az alkalmazkodásra elárulta, először férjével, Zoltánnal való találkozásakor érzett kutyáján némi féltékenységet, de aránylag hamar le tudta kenyerezni párja némi plusz finomsággal. Majd első gyermeke, Nándor születésénél történt hasonló. Terhessége alatt még pocakján aludt, és úgy tűnt, velük együtt várja a kisbabát, a születése mégis megviselte. Utóbbit úgy fejezte ki, hogy az étkezőben maradt gyerekjátékokat szétrágta. Mindeközben rajongott a kisfiúért, hiszen a séták alkalmával minden rácsodálkozótól vehemensen védelmezte őt.

Végül az elaltatással kapcsolatban gazdája elmondta, az elmúlt néhány évben már sokaktól megkapta, hogy egy ilyen öreg kutyát már el kellene altatni. A válasza azonban mindenki felé az volt, hogy attól, mert valaki megöregszik, nem kell elvenni az életét, még akkor sem, ha egy kutyáról van szó. Addig pedig, amíg Picike azt mutatja, élni szeretne, meg sem fordul a fejében ilyesmi.