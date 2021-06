Így élheted túl a kánikulát!

Hétfő reggellel országosan életbe lépett a vörös kód, hiszen a következő napokban 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Békés megyében csütörtökön 39 fokot mutatnak a hőmérők. Hoztunk néhány hasznos tanácsot annak érdekében, hogy kicsit elviselhetőbb legyen ez a nagy meleg.

A kánikula nem csak a kisgyermekekre, az idősekre, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre jelent nagy veszélyt, hanem egészséges szervezetet is megterheli. Bárkinél okozhat rosszullétet, fejfájást, különböző egészségügyi panaszokat. A nagy meleg hatására koncentrációs zavar jelentkezhet, melynek következtében megnő a balesetek száma is. A különböző egészségügyi problémák mellett az erős UV-sugárzásra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk.

Mit tehetünk, hogy elviselhetőbb legyen ez a rekkenő hőség?

Nagyon fontos, hogy fogyasszunk minél több folyadékot, lehetőleg vizet, hiszen pótolni kell az izzadással elveszített folyadékot és ásványi anyagokat.

Lehetőségeink szerint ne tartózkodjunk hosszabb ideig a napon, de ha ez elkerülhetetlen, akkor viseljünk kalapot. Az erős napsugárzás hatására könnyen hőgutát kaphatunk. Lehetőségeinkhez mérten maradjunk otthon a hűvös szobában, azonban ha mégis útra kelnénk, akkor közlekedjünk az árnyékosabb oldalon, és használjunk magas fényvédőt.

Válasszunk lazább, jól szellőző, világos ruhadarabokat!

Igyekezzünk kerülni a kemény, megterhelő fizikai munkát, hiszen a testi megerőltetés sokkal hamarabb kimeríti a szervezetet.

És végül, de nem utolsó sorban:

a gyermekeket, és az állatokat egyetlen percre se hagyjuk az autóban!

Az otthon maradt kedvenceinknek lehetőleg hűvös helyen hagyjunk elegendő folyadékot. Gondoskodjunk arról, hogy árnyékba tudjanak ők is húzódni, ha az udvaron tartózkodnak. Lehetőleg a kora reggeli órákban, illetve este vigyük őket sétálni. Fontos, hogy ekkor is gondoskodjunk elegendő vízről, mind magunknak, mind pedig házikedvencünk számára is.

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Facebook-oldalán hívja fel a figyelmet arra, hogy készüljünk fel a kánikulára: