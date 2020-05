Hangoskönyv – irodalom a fülön át

A szinkronstúdiókban nemcsak filmeket, reklámokat készítenek, vagy épp rádióreklámokat. A mostanában nagyon divatos hangoskönyvek elkészültéhez is a professzionális körülmények ideálisak. Ha eddig nem, a karantén alatt mindannyian megismerkedtünk ezzel a műfajjal, amely ismét közelbe hozta a könyveket.

Ha nem tudsz vagy nem érsz rá olvasni

Nemrégen jött divatba a hangoskönyv, ami kezdetben rétegműfajként indult. Az első felolvasott irodalmi művek leginkább olyanoknak szóltak, akik nem tudnak maguk olvasni. Azaz a látássérülteknek, időseknek, vagy éppen a legkisebbeknek.

Az első ős-hangoskönyveket 1932-ben jelentették meg az USÁ-ban, kimondottan vakoknak szánva. Magyarországon hasonló kiadványok a hatvanas évek óta hozzáférhetőek, és nemcsak azok hallgatták őket, akiknek látásproblémájuk volt. A gyerekeknek szóló meselemezek szintén nagyon népszerűek lettek idehaza, neves művészek adták hozzá a hangjukat.

A hangoskönyv igazi karrierje azonban 2003-ban indult. Az ötlet azon alapult, hogy nemcsak a könyvet maguk olvasni nem tudók számára lehet izgalmas, ha valaki végigolvas egy történetet: a lemezeket előbb könyvesboltokban, majd online áruházakban is árulni kezdték. A siker hatalmas volt, és a hangoskönyv ‘menő’ lett.

Miért igazán jó ez a találmány?

Van egy hangulata annak, hogy valaki megoszt velünk egy történetet. A hangoskönyv készítés során általában profi színészeket, művészeket kérnek fel, akik a maguk tehetségét hozzáadva interpretálják a történeteket. Az irodalom közel lehet hozzánk akkor, amikor például monoton, hosszú autóút vár a családra. Vagy amikor épp házimunkát végzünk, esetleg a munkánk során automatikus feladatokat csinálunk.

Segíthet azoknak, akik számára fárasztó egy egész könyvet elolvasni, ide sorolhatjuk például a dislexiásokat is, vagy azokat akik betegeskednek. De a gyerekeket is leköti egy-egy mese, amíg a szülők el vannak foglalva, nem beszélve arról, hogy sokaknak tanulni is könnyebb így.

Hangoskönyv kánaán a karanténban

Jelenleg épp reneszánszát éli a felolvasott irodalom, hiszen ingyen vagy fizetősen letöltve, vagy a youtube-ról rengetegen hallgatnak műveket, amíg otthon vannak. Remek elfoglaltság, tágítja a látókörünket, amíg a négy fal között vagyunk, és nagyon praktikus akkor, amikor éppen nem lehet könyvesboltba eljutni. A szinkronstúdiók folyamatosan új műveket készítenek, a komoly kiadók is foglalkoznak ezekkel a munkákkal. Próbáljuk ki, ha még nem ismerjük a műfajt, és meg fogjuk szeretni.

Sőt ma már a podcastok is divatosak, amelyek letölthető ‘hangkonzervek’ beszélgetésekkel, előadásokkal. Talán nemsokára újra rádiót is fogunk hallgatni.