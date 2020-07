Falmatricák, amelyek feldobják a gyerekszobát

Falmatricák ismerősek lehetnek az óvodákból, iskolákból, ahova gyerekközpontú matricákat helyeznek fel 1-1 központi falra, ezzel is színesítve, gyerek centrikusabbá téve az intézményeket. Akár vintage stílusú éttermekben, bisztrókba, vendéglátó egységekben is találkozhattunk már velük. Gőzölgő kávésbögre, vagy serpenyő formájában, ami kiemelte a hely fókuszát, és tökéletesen beleillik az összképbe. Vagy akár hoteleket, szállodákat is díszítenek különböző tengerparti motívumokkal.

Remek ékszere lehet egy jól meg választott falmatrica akár évekre is a gyerekszobának. Mit értünk jól megválasztott alatt? Fontos a minőség. Nem mindegy, hogy honnan szerezzük be és milyen tartós lesz. Megesik, hogy feltesszük és másnap hűlt helyét találjuk. Felpöndörödik, leválik, leesik. A nelzi.hu minőségi falmatricákat kínál a gyerekszobába, amelyeket egyszerű feltenni és a végeredményben is sokáig gyönyörködhetünk. Hova rakjuk? A matricák szuper funkciója közé sorolható, hogy szinte bárhova tehetjük, és bárhol megtapad. Gyakorlatilag a falmatricát többfunkciós dekorációnak is hívhatnánk, hála a remek tapadásának nem csak falra, hanem bútorokra és ajtókra is felhelyezhetjük akár. Ajánlatos olyan felületre tenni, ahol nem mindennaposan érünk a matricához, így kíméljük a kopástól illetve ajánlott a gyerekszobának olyan részére felhelyezni, ami számunkra üresebbnek tűnik, mint a szoba más részei, ezzel is kitöltve az űrt. Remek helye lesz az ágy felett, általában ott kitöltetlen a felület, így ha a falmatricát oda szánjuk nem lövünk mellé. Hogyan tegyük fel? Mire érdemes odafigyelni? Miután kiválasztottuk a mintát, mintákat, kézhez kaptuk a falmatricánkat érdemes bontatlan, csomagolt formában is kipróbálni azon a részen, ahova esett a választásunk. Így ha esetleg mégsem tetszene az összkép, akkor még választhatunk másik helyet a falmatricának, mielőtt élesben felraknánk. A helynek ahova szánjuk simának, pormentesnek és zsírmentesnek kell, hogy legyen. Máskülönben egy jó minőségű matrica is megadja magát. Teljesen normális fal megfelelő hely lehet a matricának, ha viszont bútorra szeretnénk, esetleg az ajtóra akkor érdemes zsíroldóval előtte lekezelni és csak miután megszáradt, utána látni neki a munkának. Ha ezzel megvagyunk és megvan a matrica konkrét helye, grafitceruzával ajánlatos a matrica korvonalát, sarkait bejelölni a falon. Így nem lesz ferde a végeredmény. Ha más felületre szánjuk a matricát, akkor is próbálkozzunk meg valamivel bejelölni a részeit, ezzel is megkönnyítve saját munkánkat. A matricát próbáljuk meg egyenesen lehúzni a tartólapjáról, ha nagyobb méretű a kiválasztott falmatrica, akkor fokozatosan, ahogy tesszük, a falra a további részeit akkor húzzuk le és távolítsuk el. Kifeszített állapotban a grafitceruzával, vagy mással megjelölt helyen fokozott óvatossággal tegyük fel a matricát. Figyeljünk a buborékokra, amik ilyenkor képződhetnek, és hogy mindenhol jól tapad a falmatrica, ezzel is növelve élettartamát. Utolsó simításként ellenőrizhetjük a széleit és kész is a káprázatos és egyszerű dekoráció a gyerekszobába. A nelzi.hu-n több féle falmatrica közül válogathatunk kedvünkre. Felhő örömkönnyek több darabos falmatrica, világoskék, sötétkék, sárga színeivel és csíkos mintázatával jól illik egy vagány fiú szobájába. A „Szia! Nagyon szép vagy ma!” feliratú matricát, pedig minden királylányos szobába kötelező beszerezni!