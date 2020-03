Edzőterem a nappaliban: ne hagyjuk el magunkat, tartsuk karban testünket

Zárva vannak a szórakozóhelyek, a színház, a mozi, és a boltok is korábban húzzák le a rolót. Aki teheti, otthonról dolgozik. A legtöbben, ha van rá módjuk, ki sem mozdulnak a lakásukból. Fontos azonban, hogy törődjünk a testünkkel, valamint mentális egészségünkkel, ezért otthon is érdemes edzeni.

– Az otthoni edzésnél fontos, hogy figyelni kell a gyakorlatok helyes végrehajtását a balesetek, sérülések elkerülése érdekében. Többek között a személyi edző jelenléte emiatt is lenne fontos, de ha ez nincs, akkor is érdemes valamiféle kontroll alatt mozogni. Ez akár lehet egy régi fitnesz-dvd, ahol pontos instrukciókat kapunk a gyakorlatok elvégzéséről. De mostanság egyre többen fordulnak afelé, hogy online követik a korábbi edzőjüket, aki a neten keresztül ad órát a sportolni vágyóknak. Ez szólhat csoportnak vagy csak egy adott személynek is, ugyanúgy, ahogy személyesen is történik – mondta el Hártó-Tóth Zita edző.

Hozzátette, a testmozgás mellett kiemelt figyelmet kell kapjon az étkezés, hiszen a tartós eredmény érdekében ez elengedhetetlen. A rendszeresség és fokozatosság itt is a fő szempont. Véleménye szerint heti három, 40–50 perces testedzés szükséges. Olyan, ami megizzaszt, mellette pedig a megfelelő vitaminfogyasztás is fontos, amit a helyes étkezéssel és pár táplálékkiegészítő vitaminnal szükséges megtámogatni.

Az edző arról is beszélt, hogy milyen gyakorlatokat érdemes végezni. Elmondása szerint ő minden óráján használ súlyokat, mert a test tónusát az izmok adják, és egyedül az erősítő edzések termelnek kollagént.

– Általában köredzéseket tartok, kettlebell, TRX, rope, box, wall ball, saját testsúlyos elemekkel, súlyemeléses alapgyakorlatokkal. Ezeket otthon nem mindenki tudja megtenni, hiszen keveseknek van ilyen felszerelése, ezért végezzünk fekvőtámaszokat, guggolást vagy húzódzkodást. Jó tudni azonban, hogy az edzéshez megfelelnek a ház körül található tárgyak is, mint például egy seprű vagy a felmosónyél, egy vízzel megtöltött műanyag palack pedig helyettesítheti a súlyzót – tanácsolta Hártó-Tóth Zita.