Franciaországban megszüntetik a homeopátiás szerek támogatását

Az intézkedést szokatlan gyorsasággal, a homeopátiás terápia sajátosságainak és bizonyított eredményeinek figyelmen kívül hagyásával hozták meg.

Franciaországban több, mint 1 200 000 ember írt alá petíciót, és a terápiás módszert 20 ezer orvos alkalmazza.

A homeopátiás szerek egyik legnagyobb gyártója, a francia Boiron szerint a homeopátiának szerepe lehet az antibiotikum-rezisztencia visszaszorításában, amely a WHO szerint is az emberiség fő kihívása lesz a következő 30 évben. Emellett a homeopátiás kezelés olyan veszélyeztetett betegcsoportoknak is segíthet, mint a várandósok, csecsemők, és olyanoknak is, akik egyszerre több egészségügyi problémával küzdenek.