Fogyjon hatékonyan az ősz kincseivel!

Az évszak gyümölcsei, zöldségei segítenek a plusz kilók leadásában.

A nyári időszak nagy kedvencei, például a jégkrémek vagy a népszerű buliételek sokaknál eredményeztek nemkívánatos zsírpárnákat. A Vasárnap Reggel tanácsai révén, ősszel megszabadulhat attól a néhány felesleges kilótól.

Nem csak egészséges, finom is!

Ősszel csak úgy roskadoznak a piaci standok, a boltok polcai a színpompás cékláktól, sütőtököktől, különböző fajtájú szőlőktől, szilváktól, almáktól, körtéktől, sőt, ekkorra beérik a som és a szeder is. Jelentős rost-, vitamin- és ásványianyag-tartalmuk nagyban hozzájárul az egészség megőrzéséhez és a bélflóra állapotának javításához.

Színes évszak

A „Szedd magad!” akciókat kihasználva kedvező áron juthat hozzá almához, körtéhez, szilvához és szőlőhöz. Ma már nagyon sok helyen megterem a füge (idén nyáron talán kétszer is beérett), a gránátalma, a szeder, a som, az áfonya is. A zöldségek közül keresse a cukkinit, a főző- és sütőtököt, a padlizsánt, a kukoricát, a céklát, valamint a pasztinákot, de folyamatosan terem a sóska és a spenót is.

A konyhában mi döntünk

Főleg a rejtett zsiradékokra érdemes figyelni, hiszen ezeknek a legmagasabb az energiatartalma – az állati és a növényi eredetűeknek egyaránt. Gondoljon csak bele: biztosan be kell-e rántania a tökfőzeléket. Szükséges-e 20% zsírtartalmú tejföllel tovább dúsítani, vagy úgy is tökéletes lesz, ha normál zsírtartalmú natúr joghurttal és egy kevés zabliszttel habarja be? A válasz: igen!

Ezekre érdemes figyelni!

A folyadékfogyasztás meghatározza az ember közérzetét, ezért minimum napi 1,5-2 liter vizet igyon meg, a többi folyadékot pedig zöldségekből, gyümölcsökből, tej- és tejtermékekből biztosítsa a szervezete számára!

Ébredéskor támogassa szervezetét egy jó nagy pohár víz elkortyolgatásával!