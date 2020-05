Felfedeztek egy anyagot, amely megvédhet a koronavírustól

Az Utrechti Egyetem, az Erasmus Orvosi Központ és a Harbour BioMed arról számolt be, hogy

Az új koronavírus okozza a Covid-19 betegséget, amelynek már több mint 3,5 millió esetét azonosították a világon, és amelybe eddig több mint 251 ezren haltak bele.

A Nature Communications tudományos lap aktuális számában közölt kutatás azokon a vizsgálatokon alapul, amelyeket a kutatócsoport 2002-2003-ban végzett a SARS-CoV elleni antitestek után nyomozva.

– mondta Berend-Jan Bosch, az egyetem kutatásvezetője, a tanulmány társszerzője.

Very exciting publication in Nature Communications today: Dutch & German scientists have created a human monoclonal antibody 47D11 that neutralizes #SARSCoV2 (and SARSCoV1) in cell cultures.

“May offer potential for prevention and treatment of #COVID19”

▶️https://t.co/kT6xcD3oWJ pic.twitter.com/gbWFjWPzg1

