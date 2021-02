Ezért érdemes minden nap almaecetet inni

Az almaecet egy igazi csodaszer, nem véletlenül népszerű a fogyókúrázók körében is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Csökkenti az étvágyat

Az almaecet segít a fogyásban. Felgyorsítja az anyagcserét, enyhe vízhajtó hatása is van és az étvágyat is csökkenti. Ha ki akarod próbálni az almaecet diétát, akkor minden főétkezés előtt igyál ecetet, de mindenképpen hígítsd, vízzel és egy kis mézzel is ajánlatos ízesíteni. Utóbbi azért is jó, mert így kevésbé sóvárogsz majd édesség után – írja a vidékíze.hu.

Segíti az emésztést

Az almaecetben található prebiotikumok szaporítják azokat a jótékony baktériumokat a gyomorban, amelyek szerepet játszanak az emésztésben. Almaecet fogyasztásával a gyomorsav-termelés is kiegyenlítődik, valamint megszűnik a puffadás is. Az almaecetben emellett sok rost is van, ami segíti a gyomorműködést.

Csökkenti a vércukorszintet

Az almaecet segít lebontani a cukrot, 32 %-kal csökkenti a cukor felvételét a véráramba. Stabilizálja a vércukorszintet és ha rendszeresen fogyasztod almaecetet, akkor megakadályozhatod az inzulinrezisztencia kialakulását.

Gyulladáscsökkentő

Ha gyulladtak, vagy fájnak az ízületeid, tanácsos almaecetet fogyasztani, ugyanis gyulladáscsökkentő hatása is van ennek a csodaszernek.

Borítókép: illusztráció