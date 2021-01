Edzőtermünk lehet az erdő

Mivel a járványhelyzet miatt a konditermek zárva vannak, egy dolgot tehetünk, kimegyünk a természetbe.

Egy farönk, egy nagyobb kődarab, netán egy kisebb szikla – a járványhelyzet miatt a modern eszközökkel felszerelt konditermek zárva tartanak, ugyanakkor akik szeretnék fejleszteni izmaikat, megtehetik a természetben is – írja a Csupasport.

Edzeni bárhol lehet – tartja a mondás, s megfelelő kreativitás birtokában ez igaz is. Gyakran szó esik a saját testsúlyos vagy egyszerű eszközökkel végzett edzésekről, de vannak, akik ennél is naturálisabban tréningeznek. A természetben, az erdő kínálta „eszközökkel” végzik a gyakorlatokat, köveket emelnek, rönköket cipelnek, húznak, sőt akár hajítanak is. Ez talán a legősibb edzésforma a calisthenics (saját testsúlyos edzésforma) mellett, hiszen már a korai ókorban is gyakorolták, később a cirkuszi erőemberek, katonák edzettek így sok helyütt a világban.

A modern súlyokkal ellentétben itt nincsenek szabványok, nincs két egyforma kő vagy rönk, ezért ezzel a módszerrel edzve olyan képességek is fejlődnek, amelyek a hagyományos fitneszedzések során kevésbé.

A szorításunk garantáltan acélos lesz tőle, és a mobilitásunk is sokat javulhat, hisz sokféle mozgást kell végeznünk az edzéseken, amikor a különböző méretű és formájú tárgyakat megmozgatjuk. A gyakorlatokat megfelelően összeállítva komplex, teljes testes edzést végezhetünk, különösen akkor, ha kihasználjuk a fák, dombok adta lehetőségeket, és nem csak súlyokat emelgetünk. Saját testsúlyos gyakorlatokat és kardioedzést is lehet így csinálni.

Bár a többség a melegebb hónapokban szokott így edzeni, vannak, akiket a súlyos mínuszok sem tántorítanak el. Mielőtt azonban rohannánk a Mátrába, kis alapozás ajánlott – ez az edzésforma igényel némi tapasztalatot az erőtréning terén, és egy alaperőnlét sem árt hozzá.

Ha ez megvan, vár minket a kőkemény edzés a garantáltan legszebb edzőteremben, a természetben.

Ebben az évben magam is visszanyúltam ehhez az izomfejlesztéshez, mert jó alternatíva a vírushelyzetben bezárt konditerem helyett – átmenetileg. A terep-akadályfutás szerelmeseinek is kiváló edzésforma, hiszen az OCR-versenyeken is gyakori a rönkök, zsákok, vödrök cipelése és hasonló feladatok.

Terepfutással vagy túrával kombinálva a katonai erőnléti kiképzésekhez hasonló tréninghez is ideális, akár a rendvédelmi foglalkozások iránt érdeklődőknek, hagyományőrzőknek is. Egy törülközővel vagy vastag kötéllel felszerelkezve még jobban szélesíthetjük a lehetőségeinket, hiszen egy vastag faágra akasztva gyakorolhatjuk a kötélen lógást, húzódzkodást vagy beakasztva másba az egyéb húzásokat.

A rönkhajítás művészete Skóciában Skóciában több évszázados hagyománya van a rönkhajításnak, amikor a versenyzők egy öt-hat méteres faoszlopot – amelynek súlya megközelítheti a hetven kilót is – hajítanak el. A híres skót Felföldi Játékokon is állandó szám, és a világon másutt rendezett eseményeken is kezd népszerűvé válni. A kőgolyók pakolása pedig az egész világon népszerű az erősember-versenyeken.

