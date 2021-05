Anyaországi pályázatok is segítik a Brindza családot Topolyán (videó)

Kötözik a szőlőt a délvidéki Topolya mellett egy tanyán. A Brindza család egyik legifjabb tagja ellenőrzi a tőkéket.

Több mint egy évszázada építi, szépíti a család ezt a tanyát, ami mára már három generációnak is megélhetést biztosít – tudhatták meg a köztévé Kárpát-medence című műsora legutóbbi adásának nézői.

Egy kisebb vadaspark is található a tanya mellett. 5 hektáron akácerdőt ültettek, majd dámvadakat és muflonokat telepítettek.

– Ötvenhárom éve vagyok vadász és minden vágyam az volt, hogy csináljak egy kisebb vadaskertet – mondta Brindza Lajos, akinek az édesapja kezdte felújítani a tanyát.

A vadak mellett azonban számos más állat is jól érzi magát, így a pávák, a rackák és a szürkemarhák is. 2009-ben indult a borászat története, amikor Anasztáziáék eldöntötték, hogy szőlőt fognak ültetni.

– Borkedvelők vagyunk, így a férjemnek eszébe jutott, hogy ültessünk szőlőt. Nem gondoltam volna, hogy végül 12 hektár szőlőt fogunk beültetni – jegyezte meg Brindza Anasztázia.

A borkészítéshez szükséges tudást külsős szakemberek biztosítják, viszont a kisebbik fiuk már egyéb tanulmányai mellett Villányban borásznak is tanult, így tervei szerint ő fogja tovább vinni a borászatot. A borok címkéin a szintén a családhoz tartozó bicikliüzemhez kapcsolódva régi kerékpárok láthatóak, a háttérben pedig korabeli topolyai látképek, épületek vannak.

– Nem is gondolkodtam azon hogy elmenjek itthonról, azért is iratkoztam be itteni iskolákba, meg szeretek itt élni, itt élnek a nagyszüleim is, borászatunk is van és valakinek kell vele foglalkozni – sorolta Brindza Alpár.

A Brindza család pályázatot adott be egy borkóstoló helyiség kialakítására és a beruházás jelentős részére meg is kapták a támogatást. A Prosperitati Alapítvány által nyújtott pályázati lehetőségek nem csak egy-egy családnak vagy egy-egy vállalkozónak jelentenek segítséget, hanem a szerbiai munkaerőpiacot, így az ország gazdaságát is erősítik. Az elvándorlást azonban még így is nagyon megérzik a délvidéki vállalkozók.

A család is három évtizede eldöntötte, hogy vállalkozni szeretnének, és egy a tanyához közeli területen éttermet nyitottak. Ezt évről évre bővítik. A hely arculata pedig mindenütt egységesen tükrözi az alföldi tanyasi hangulatot, így maga a borászat, a szálláshely, és az étterem is. Most pedig ezt a hangulatot ízekben is szeretnék átadni.

– Megpróbálunk a vendégeinknek bemutatni a vajdasági konyhát. Kicsit magasabb szintre emelni, rég elfeledett ételeket feleleveníteni, rekonstruálni és éttermi formában kínálni – részletezte Jovánovity Dániel ügyvezető.

Kemencében sütik a pizzákon kívül a sajtokat, a húsokat, a zöldségeket is, ennek köszönhetően pedig különleges zamatot kapnak az ételek. A tanyasi hangulat, a csend és a madárcsicsergés együtt adják azt az érzést, ami nem csak a vendégeket csábítja vissza, hanem a Brindza család tagjait is arra ösztönzi, hogy a generációkkal ezelőtt elkezdett munkát tovább folytassák.

Borító és szövegközi képek: videóból kivágott fotók