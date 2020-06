A világ legrejtélyesebb térsége egyben a legdrágább is

Közzétette legfrissebb jelentését a Világbank-csoport arról, melyik a világ legdrágább országa. Ez alapján a rejtélyes eltűnéseiről ismert Bermuda-háromszög néveadó szigetcsoportjára kell a legvastagabb pénztárcával érkeznünk.

Bermuda státuszát tekintve nem szuverén állam, hanem brit tengerentúli terület. Az Európától való nagy földrajzi távolság és a sajátos elhelyezkedés és néhány más körülmény okán azonban sok tekintetben megállja a helyét az, ha egyes összehasonlításokban „országként” hivatkozzák – írja az Origo.

Így lehetséges, hogy a Világbankhoz köthető ICP-projektben

a világ legdrágább országaként végzett az élen a friss összehasonlításban.

Az International Comparison Program (ICP) keretén belül többek között a vásárlóerőre vonatkozó adatokat, az árak alakulását leíró mutatókat, a bruttó nemzeti össztermék (GDP) alalkulását vizsgálják, további statisztikai adatokkal együtt. Az óriási elemzőmunkát néhány évente végzik el, az éppen aktuálisan finomított eljárások szerint.

Az ilyen típusú elemzések elkészítésében az egyik nagy nehézséget az jelenti, hogy a rettenetes mennyiségű adatból, amely a különböző fejletsségű, teljesítményű, demográfiai jellemzőkkel bíró országokból származik, megszülessen valamiféle közös nevező vagy indikátor, ami az országok árszínvonalát összehasonlíthatóvá teszi – ami végső soron az értékelés egyik célja.

Hogyan áll akkor össze az országok közötti rangsor?

Az elemzők kidolgoztak egy központi mutatót, 189 ország adatai alapján, ami lényegében egy „világátlagnak” tekinthető a javak és a szolgáltatások költségére.

Ehhez képest nézték meg azt, hogy a vizsgált, közel 200 országban, hogyan alakulnak a termékek és a szolgáltatások árai, vagyis ehhez a globális indikátorhoz viszonyítva.

Ebből az elemzésből Bermuda került az első helyre, ahol az árak 105 százalékkal magasabbak voltak a globális átlagnál.

Bermudát

Izland (93 százalék),

Norvégia (80 százalék),

Svájc (80 százalék), és

a Kajmán-szigetek (75 százalék) követi.

Ezek egyéként gazdag, magas árszínvonalukról általában is ismert országnak tekinthetők. A drágaság mögött álló egyik fő ok az, hogy az öt legdrágább közül háromnak a javak jelentős részét – így Bermudának is – importálnia kell, ami jelentősen megemeli a helyi árakat.

Magyarország a lista nagyjából középmezőnyében foglal helyet, a 86. pozícióban, a világátlagnál 26 százalékkal mérsékeltebb átlagos árakkal.

Ebben a felosztásban a legkevésbé drága országok közé az általában szegényebb államok tartoznak. Eritrea 76 százalékkal, Egyiptom 73 százalékkal, Ukrajna 67 százalékkal olcsóbb a világátlagnál, legalábbis a 2017-es adatok szerint.

