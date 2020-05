A következő hat évben 10 új autót dob piacra a Lada

A konszern globális termelési hálózatba akarják beilleszteni a Togliatti gyárat, ezért is tudnak majd ilyen rövid idő alatt ilyen nagy számban új modelleket piacra dobni. Hogy pontosan milyen autók várhatóak a Ladától, nem derül ki az alul megnézhető orosz nyelvű videóból, amelyben Alekszej Lihacsev, a Lada B/C platformokért felelős igazgatója tart előadást a Togliatti Egyetem hallgatóinak – ismerteti az Autó-Motor.

2020-2022 között öt új autót dobnak piacra,

ezek között lesz majd a retrós elemeket is felvonultató, de azért modern megjelenésű Niva, amelyet Nyugat-Európában is forgalmazni akarnak, de a (következő) Dokker alapján is saját haszonjárművet/családi autót szeretne az orosz márka,