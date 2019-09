A fenntartható utazásért indított programot Harry herceg

A fenntartható utazásért és az idegenforgalommal kapcsolatos karbonlábnyom egyensúlyban tartásáért indított programot Harry brit herceg a globális utazásszervezés kulcsszereplőinek közreműködésével.

Harry herceg – II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia – kedden egy amszterdami sajtótájékoztatón beszélt a kezdeményezésről, amelynek célja, hogy a globális utazási és idegenforgalmi iparág az egyre növekvő kereslet közepette is környezettudatosabb legyen.

Harry herceget a közelmúltban képmutatással vádolták meg, mivel augusztusban magánrepülővel utazott családjával dél-franciaországi vakációra, Elton Johnhoz.

Az uralkodócsalád tagja Amszterdamban ezekre a vádakra is válaszolt: mint mondta, az esetek 99 százalékában a kereskedelmi repülést választja, csak akkor száll magánrepülőre, ha ennek komoly oka van, például családja biztonsága miatt. Egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy ez a magánút is karbonsemleges volt, mivel ellentételezésként szén-dioxid-kibocsátást csökkentő projektek javára tettek felajánlást.

A tömegturizmust is visszaszorítanák

A herceg által bejelentett fenntartható utazási modell, a Travalyst olyan utazásszervező vállalatok közreműködésével jött létre, mint a Booking.com, a TripAdvisor, a Skyscanner, a kínai Ctrip és a Visa. A modell olyan programokat indít, amelyek segítenek az utazóknak csökkenteni a karbonlábnyomukat, visszaszorítják a tömegturizmust és hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez.

„Senki sem tökéletes, de mindannyian felelősek vagyunk a saját egyéni hatásunkért. A kérdés az, mit teszünk ennek ellensúlyozására” – fogalmazott Harry herceg.

Konkrétumok még nincsenek

A hosszú távú kezdeményezés az utazási ipar éghajlatváltozásra gyakorolt hatásainak kezelésére, a vadon élő állatok élőhelyének megőrzésére és a környezet védelmére irányul a világ legfontosabb turisztikai pontjain. A sajtóértekezleten azonban konkrét programokról még nem esett szó.

„Ahogy az idegenforgalom elkerülhetetlenül növekszik, egyre kritikusabbá válik, hogy világszerte elterjedjenek a fenntartható módszerek, emellett ezt a növekedést egyensúlyba kell hozni a környezet és a helyi lakosság igényeivel. A vállalatok, a fogyasztók és a közösségek egyesítése a legjobb esélyünk arra, hogy a következő nemzedékek számára is megőrizzük az úticélokat és ökoszisztémákat” – mondta Harry.

Egyre nagyobb üzlet Tavaly a nemzetközi utazások száma elérte az 1,4 milliárdot. Az ENSZ idegenforgalmi hivatala csak két évvel későbbre számított ekkora növekedésre. A Világbank adatai szerint 2000 óta világszerte több mint a duplájára nőtt az évi utazások száma. Az utazás és idegenforgalom 2018-ban a globális gazdaság 8,8 billió dolláros üzletága volt. Az ENSZ idegenforgalmi hivatala szerint tíz éven belül a feltörekvő piacokra látogató turisták száma évi egymilliárdra nő, s ezek az összes nemzetközi utazás 57 százalékát jelentik majd.

A Travalyst a Harry és felesége, Meghan által közelmúltban létrehozott Sussex Royal jótékonysági alapítvány első kezdeményezése.