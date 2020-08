A citromot is le lehet fagyasztani?

A citrom C-vitaminban, folátban, káliumban és flavonoidokban is gazdag. Feldobja ételeinket és italainkat, jó, ha van belőle a hűtőben. Előfordulhat azonban, hogy túl sok citromot vásárolunk a boltban. Ekkor foganhat meg először bennünk a kérdés: hogyan őrizhetjük meg a citromot hosszabb ideig? Lefagyasztható?

A citrom egy sokoldalú citrusféle, ételek ízesítésére, köretként, savanyúként és még tisztítószerként is felhasználható. Ám, mint minden más gyümölcs, ez is hamar elveszti frissességét. Ez általában két hét, vagy még rövidebb idő alatt következik be.

Kivéve akkor, ha lefagyasztjuk őket!

Tehát a kérdésre a válasz: igen, le lehet fagyasztani a citromot. Egyszerűen csak tegyük fagyasztózacskóba, mártsuk az egészet vízbe, így szorítva ki belőle a levegőt, és zárjuk le. Már mehet is a fagyasztóba – írja az Origo.

A felolvasztáshoz tegyük őket 10 percre hideg vízbe.

Szeletenként is lefagyaszthatjuk?

Igen! Vágjuk ékekre, tegyük egy sütőlapra, majd úgy a fagyasztóba. Amint megfagytak, tegyük át egy jól záródó zacskóba és vissza a fagyasztóba.

Sőt, még a citrom héját is le tudjuk fagyasztani ugyanígy: reszeljük le, tegyük egy jól záródó zacskóba, majd a fagyasztóba.

A citromlé lefagyasztásához pedig nem kell mást tennünk, mint hogy kifacsarjuk a citromot, jégkockatartóba öntjük a levet, és mehet a fagyasztóba. Így a citromlé frissességét is könnyen megőrizhetjük.

Borítókép: illusztráció