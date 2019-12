A boldogság tanulható

Az alábbi mondatok első hallásra ártalmatlan közhelyeknek tűnnek, ám valójában a boldogtalanság és az önsorsrontás kulcsfontosságú gondolatmintáit hordozzák magukban. Ha örökre száműzi őket a közlendőjéből, egy csapásra derűsebbé válhat az élete.

Egy nemzetközi kutatás (World Happinnes Report) szerint Magyarország a 62. helyen áll jelenleg a boldogsági rangsorban. A tanulmány szerint a föld legboldogabb nemzetei a finnek, majd második helyen a dánok, a dobogó harmadik fokán pedig a norvégok állnak – írja Fanny magazin cikke alapján a Vasárnap Reggel.

Szakemberek állítják: a legrosszabb, amit tehetünk, hogy beletörődünk és elkönyveljük magunkat boldogtalannak. Az elégedettség vagy az arra való törekvés mindenképpen tanulható. Ennek első lépése lehet, ha megpróbálunk a rossz gondolatoktól megszabadulni. Mit jelent ez? Segítünk!

„Bárcsak ne tettem volna…”

Számtalanszor előfordul az emberrel, hogy rossz döntést hoz, és emiatt elszalaszt bizonyos lehetőségeket. Ám minden egyes hiba egyben tanulság is, ennek köszönhetően fog később, egy hasonló szituációban, másképpen cselekedni. Ne bánkódjon tehát a múltbéli baklövésein, inkább gondoljon arra, hogy minden egyes rossz döntéssel közelebb kerül egy jóhoz. Ha pedig elszalaszt egy lehetőséget, biztos lehet benne, hogy helyette újak kerülnek a látóterébe.

„Csak jókor voltam jó helyen…”

Az igazán boldog ember nem szerénykedik. Természetesen előfordul, hogy valóban csupán a szerencsén múlik valami, de az eredmények nagy részét a kvalitásainak és a befektetett munkájának könyvelje el. Fontos, hogy ismerje a saját értékeit! Ha pedig dicsérettel illetik, legyen rá büszke, és szerénykedés helyett fogadja mosolyogva a gratulációkat, egy szimpla „Köszönöm!” kíséretében.

„Nem érdekel, mi van a világ másik felén!”

Számos tanulmány szerint az ember azokkal a dolgokkal kapcsolatban él meg félelmet, szorongást, rossz érzéseket, amiket nem ismer. Előítéletesség helyett sokkal kifizetődőbb a kíváncsiság! Ha nyitottan tekint a világra, rengeteg kellemes meglepetésben lehet része. Ráadásul az új ismeretek megszerzése bizonyítottan boldogsághormonokat termel az agyban. Hallgasson meg olyan foglalkozásokat űző embereket is, akiknek a szakterülete nem feltétlenül vág az ön érdeklődési körébe! Ettől függetlenül lehet, hogy továbbra sem izgatja majd az adott téma, ember vagy jelenség, de legalább tudni fogja, hogy miért nem. Ha pedig mégis érdekli, csak nyerhet vele!

„Kövér/buta/unalmas vagyok”

A legtöbben sokkal negatívabban ítélik meg saját magukat, mint ahogy a külvilág látja őket. Ne feledje, senki sem tökéletes! Ha úgy érzi, mindent megtesz azért, hogy saját maga lehető legjobb verziója legyen, nincs miért szégyenkeznie! Higgye el, a panaszkodással és az önbizalomhiánnyal sokkal rosszabb benyomást tesz másokra, mint a hibáival! Ne féljen felfedni a sebezhető oldalát, hiszen abba lehet igazán beleszeretni!

„Nincs szerencsém a szerelemben”

Tulajdonképpen senkinek sincs. A párkeresés mindenki számára hosszú és dolgos folyamat. Legyen türelmes magával! A szerelem kezdetéhez talán van köze Fortunának, maga a párkapcsolat azonban rengeteg munkát és odafigyelést igényel. Viszont a krízisek teret adnak az önismeret fejlesztésének, és egy kudarcba fulladt kapcsolatból is sokat tanulhat: megismeri saját hibáit és azt, hogy mire van szüksége, vagy mire nincs. És soha ne feledje, hogy még rengeteg hal van a tengerben!

„Miért mindig én?”

Olykor hajlamos az ember azt érezni, hogy a balsors kipécézte magának, és az egész világ ellene fordult. Az önsajnálatba menekülni azonban sohasem jelent megoldást! Ha egy probléma újra és újra visszatér, akkor valószínűleg rosszul kezeli. Ilyenkor érdemes magába néznie, elemeznie a problémamegoldó formuláit, és új utakat keresnie. Ha pedig csak betemeti a szorongás, érdemes egy pillanatra megállnia, és meghallgatnia másokat. Higgye el, mindenki küzd problémákkal, és ha megpróbál segíteni másokon, azzal a saját gondjai megoldásához is közelebb kerülhet!

„Ez nem az én napom…”

Akár jól alakul, akár rosszul, minden nap az öné! Még akkor is, ha nem minden egyes pillanata felhőtlen, hiszen nem is kell, hogy az legyen. Olykor érdemes kevésbé komoly elvárásokat támasztania maga felé, így sokkal könnyebben elengedi az esetleges kisebb hibákat, szerencsétlenségeket, kudarcokat. Ráadásul ha nem hajszolja bele magát az önostorozásba, észreveheti egy-egy katasztrofális nap apró örömeit is: egy kedves szót, egy jóleső pillantást vagy akár egy szép naplementét. Hiszen minden napban van valami jó!