180 millió nő mindennapjait keseríti meg az endometriózis

Egyre több nőnél állapítanak meg endometriózist, ami megakadályozhatja, hogy édesanyává váljanak. De mi is pontosan ez a rejtélyes betegség? Miről ismerhetjük fel és hogyan szállhatunk szembe vele? Ezekről is lehetőség nyílik közösen gondolkodni március 31-e, az Endometriózis világnapja alkalmából – írja a Vasárnap Reggel újságírója, Tarnóczy Orsolya.

„Szofi egy átlagos kislány, aki arra vár, hogy végre ő is átléphessen a felnőtté válás küszöbén. Amikor azonban ez bekövetkezik, fájdalom, fertőtlenítő illata, orvosi kezelések és megalázás vár rá. Szofi élete gyökeresen megváltozik az első menstruációval, de senki nem tudja megmondani, mi a baja…” – kezdődik a Csendes Gyilkos című könyv, aminek írója saját tapasztalatait összegzi az életét megkeresítő betegségről.

“Az endometriózis mind a testet, mind a lelket felemészti azzal, hogy a súlyosságától függően meddőséget okoz. A könyv megmutatja, milyen szenvedésen mehet át egy nő azért, hogy egyszer a kezében tarthassa a gyermekét.”

Az írónő Beszélgessünk az endometriózisról! címmel Facebook-eseményt hozott létre az Endometriózis világnapjának alkalmából, itt várja sorstársait beszélgetésre, lelki tanácsadásra március közepétől egészen 31-éig.

“Orvostól orvosig jártam, már szinte az első havi ciklusom megjelenésétől. Próbálták kideríteni vajon mi okozhatja a problémáimat, amelyek mind kislányként, mind pedig már felnőttként megkeserítették az életemet” – meséli az írónő, akit 17 évesen minősítettek meddőnek, de a baj igazi természetére csak 12 évvel később derült fény.

Az endometriózis során a méhnyálkahártya kivándorol a méhből, ám továbbra is követi a ciklus változásait, így méhen kívül is felgyülemlik a véres váladék. Ennek hatására belső szervi összenövések és immunreakciók léphetnek fel, erős fájdalmakat okozva. A betegség érintheti a májat, vesét, tüdőt és bélrendszert, de akár az agyat is.