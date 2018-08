Vécékagylóba szorult a peches mókus

Mi sem hittük, hogy valaha ilyesmi történik.

Az állatok néha igen különös helyekre másznak be – vécékagylóba szorult mókusról azonban eddig még nem hallottunk. Idáig.

London Southwark nevű kerületében ugyanis néhány napja pontosan ez történt.

A rágcsáló valószínűleg a tetőn mászkált, majd egy lyukon keresztül éppen egy piszkos vécébe pottyant – mondta a londoni RSPCA állatvédő egyesület egyik munkatársa, Kirstie Gillard, akit a különös esethez riasztottak.

A mókus (akit ide kattintva meg is nézhetnek a baleset közben és után is) szerencsére nem sérült meg, így miután kiheverte a sokkot és megszáradt, vissza is engedték a természetbe.

