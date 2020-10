Tizenhat év után találta meg cunamiban eltűnt fiát egy asszony

A kisfiú, Akram Rizkhan ötéves volt, amikor a cunami lecsapott a fővárostól csaknem 400 kilométerre keletre fekvő falujára, Karativura 2004. december 26-án – írja az Origo.

– mondta el találkozásuk után az édesanyja, Abusaly Siddi.

A boy who went missing when the deadly tsunami hit Sri Lanka in 2004 has been found by his mother https://t.co/QUNOFlQxZX

„Hosszú éveken át kerestem a fiamat, de nem leltem a nyomára. Írtam az elnöknek és a rendőrség segítségét is kértem” – mesélte az asszony az újságíróknak.

Végül tudomására jutott, hogy a fiát egy család adoptálta, és sikerült felvennie a kapcsolatot velük. A DNS-vizsgálat pedig igazolta, hogy tényleg a fiát találta meg.

A fiú, aki ma már csak szingalézül beszél, újságíróknak elmondta, hogy meg van győződve arról, hogy a nő az anyja, és örül, hogy 16 év után újra egymásra találtak – írja a New Swire lap.

Touching moment mother is reunited with her lost son 👩‍👦 ❤

A woman in Ampara claims she has found her son who went missing following the deadly 2004 tsunami.#LKA #SriLanka

https://t.co/UohyEtHVjK

— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 29, 2020