Szesztilalommal gátolná meg a vírus terjedését egy német polgármester

Kilátásba helyezte az alkoholtartalmú italok értékesítésének és fogyasztásának szigorítását München városa. Az intézkedésre akkor kerülhet sor, ha a százezer lakosra jutó Covid-fertőzöttek száma egy hétig eléri a 35-öt. Bajorország fővárosában hétfőn 30,92 volt a 100 ezer lakosra jutó új megbetegedések száma, és a számok két hete folyamatosan emelkednek, számolt be a Merkur.de regionális hírportál alapján a V4NA Hírügynökség.

In ganz München gilt künftig ein Alkoholverbot, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz von 35 erreicht wird. Was das genau bedeutet und wie die Stadt das Verbot einhalten will – ein Überblick. https://t.co/OtiBjsYZdV

— SZ München (@SZ_Muenchen) August 25, 2020